Компания «Фродекс» представит новинку на форуме «CISO-FORUM 2024»

Экономика
28 марта 2024

Один из ведущих отечественных разработчиков новых технологий и продуктов кибербезопасности, компания «Фродекс», на ежегодном форуме «CISO-FORUM 2024» представит Vulns.io Enterprise VM – новую систему управления уязвимостями IT-инфраструктур.

По словам руководителя департамента перспективных проектов ООО «Фродекс» Владимира Михайлова, реализуемый компанией в продукте новаторский подход к выявлению уязвимостей, значительно ускоряет сканирование активов — 1 секунда на хост и даже быстрее. Это позволяет проводить за единицу времени значительно больше аудитов уязвимостей. Что, в свою очередь, за счет более частого сканирования инфраструктуры, позволяет быстрее узнавать офицерам безопасности о появлении новых уязвимостей, ускорять реагирование, и предотвращать любые материальные или репутационные инциденты.

Vulns.io Enterprise VM адаптирована к более чем 20 ОС, включая любые linux-дистрибутивы, в т.ч. российские. Аудит активов проводится в агентном и в безагентом режиме.

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