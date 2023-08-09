Компания Goodnotes становится первым разработчиком цифрового блокнота на основе ИИ

Goodnotes, любимое цифровое приложение для заметок и приложение года для iPad 2022, представляет Goodnotes 6, расширяющий границы рукописного ввода с помощью новых функций с поддержкой ИИ, таких как Spellcheck and AI Math Assistance (проверка орфографии и математическая помощь ИИ). Goodnotes 6 изменит то, как люди взаимодействуют с информацией в личном и профессиональном плане.

Миссия Goodnotes — устранить барьеры для идей и знаний, чтобы пользователи могли найти все, что им нужно для ведения заметок, в одном приложении, будь то обмен информацией, планирование, поиск выхода, вдохновляющее творчество или изучение идей и материалов других.

Goodnotes 6 повышает качество цифровых заметок благодаря новейшим функциям:

Spellcheck — проверка орфографии на основе искусственного интеллекта, которая мгновенно исправляет рукописные опечатки в собственном тексте пользователя.

Интерактивные материалы для подготовки к экзаменам SAT и другим стандартизированным тестам со встроенными подсказками и AI Math Assistance — математическая помощь с использованием искусственного интеллекта для выявления ошибок.

Новая внутренняя торговая площадка, с которой пользователи могут загружать новые шаблоны, наклейки и цифровые канцелярские принадлежности непосредственно в приложении.

Динамичные шаблоны, которые позволяют пользователям настраивать размер и цвет цифровой бумаги в своих блокнотах, а также настраиваемые папки.

Новые чернильные жесты, такие как Scribble to Erase и Circle to Lasso.

«Наша команда очень рада переосмыслить способы взаимодействия людей с информацией и внедрить подлинные инновации в опыт ведения цифровых заметок, — заявил основатель и генеральный директор компании Goodnotes Стивен Чан (Steven Chan). — Мы очень рады наконец передать Goodnotes 6 в руки наших пользователей, которые, надеемся, почувствуют волшебство более умного и восхитительного Goodnotes с новым пользовательским интерфейсом и первыми в отрасли функциями рукописного ввода на базе искусственного интеллекта».

Наряду с запуском Goodnotes 6, компания Goodnotes в партнерстве с Motto, глобальной компанией по стратегическому брендингу, представила свой ребрендинг. Ребрендинг включает в себя обновленную стратегию бренда, фирменный стиль и обновленный логотип, символизирующий радость и приключения при создании цифровых заметок.

Goodnotes 6 можно бесплатно загрузить на iOS, iPadOS и macOS. Также можно бесплатно использовать до 3 блокнотов. Полный набор функций можно разблокировать, получив неограниченное количество блокнотов за 9,99 долларов США в год или при единоразовой покупке за 29,99 долларов США (применяются местные цены).

Существующие платные пользователи GoodNotes 5 могут продолжать пользоваться GoodNotes 5 или перейти на Goodnotes 6 со скидкой. Goodnotes 6 по-прежнему будет бесплатным для образовательных учреждений через Apple School Manager.

Вслед за релизом Goodnotes 6 компания Goodnotes продолжит инвестировать и создавать функции ведения заметок с использованием ИИ, которые улучшат само ведение заметок и позволят пользователям по-новому пользоваться рукописной и печатной информацией.