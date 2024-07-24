Компания Grünenthal приобрела Valinor Pharma за 250 млн долларов

Компания Valinor Pharma, LLC объявила о своем приобретении компанией Grünenthal с общей стоимостью сделки около 250 млн долларов США в денежном выражении.

«Сегодняшнее заявление является признанием той значительной ценности, которую мы создали для наших пациентов и акционеров, — сказал Тодд Н. Смит (Todd N. Smith), генеральный директор Valinor. — Эта сделка произошла в удачный момент, когда компания Valinor внедрила инновационную коммерческую платформу, включающую инструменты продаж и обеспечения доступа к пациентам, что обеспечит Grünenthal прочный фундамент для будущего роста».

За последние 12 месяцев в партнерстве с Apollo Care компания Valinor внедрила комплекс интегрированных решений по управлению продажами, аналитикой и доступом к пациентам и оптимизации валовой и чистой выручки, что создало основу для рекордного роста числа выписанных рецептов при одновременном сокращении разницы между валовыми и чистыми показателями и снижении эксплуатационных расходов.

«Мы гордимся выдающимися достижениями нашей команды, — заявил Бен Боув (Ben Bove), президент Valinor. — За короткий срок нам удалось изменить коммерческую и финансовую отдачу Movantik, реализовав инновационную коммерческую стратегию, которая помогла снизить разницу между валовыми и чистыми показателями, одновременно стимулируя рост числа выписанных рецептов и улучшая доступность препарата для пациентов».

Показатели Movantik, которые неуклонно снижались до приобретения компании Valinor, с 2023 года демонстрируют стабильный рост. Благодаря Movantik чистая выручка Valinor в первом квартале 2024 года оказалась на 150% выше, чем в первом квартале 2023 года, а показатель EBITDA стал самым высоким за всю историю компании.

«Стратегия, реализованная командой Valinor в сочетании с инновационными решениями Apollo Care, существенно изменила отдачу Movantik за короткий промежуток времени, — считает Кларк Б. Футч (Clarke B. Futch), председатель совета директоров Valinor и генеральный директор HealthCare Royalty. — Достижения компании Valinor показывают, что дифференцированные продукты, такие как Movantik, могут быть вполне успешными даже в условиях насыщенных рынков при наличии правильных стратегий, инструментов и подходов».

Ведущим финансовым консультантом Valinor стала компания RBC Capital Markets, LLC; еще одним финансовым консультантом была компания Wells Fargo. Юридическим консультантом Valinor выступила компания McDermott Will & Emery LLP.