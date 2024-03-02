Компания Guide Sensmart представила инфракрасные камеры на выставке Enforce Tac в Германии

Guide sensmart booth at the Enforce Tac

Компания Guide Sensmart продемонстрировала на Enforce Tac, ведущей торговой выставке в Германии, посвященной безопасности и тактическим решениям, инновационные и традиционные продукты, в том числе такие, как мультиспектральные тепловизионные монокуляры, ручные тепловизионные монокуляры, ручные тепловизионные бинокли, цифровые прицелы дневного и ночного видения, насадки для тепловидения и онлайн-термография. Как любители стрельбы, так и специалисты по военной безопасности высоко оценили дизайн продукта и технологические достижения, а многие посетители опробовали продукты и оставили положительные отзывы. Guide Sensmart также приняла участие в выставке IWA OutdoorClassics в Выставочном центре Нюрнберга в Германии.

Компания Guide sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира.