Компания Haitai Solar провела IPO на Пекинской фондовой бирже

Компания Haitai Solar, один из ведущих поставщиков решений в сфере новой энергетики и солнечных модулей, сегодня объявила о завершении первичного публичного размещения и начале торговли своими акциями на Пекинской фондовой бирже 8 августа 2022 года с кодом 835985.

Дебют Haitai Solar на Пекинской бирже поможет компании еще больше укрепить свое лидерство в быстрорастущем секторе возобновляемой энергетики и привлечь средства для своих ключевых инвестиционных проектов. Привлеченные средства будут направлены на поддержку НИОКР и массовое производство модулей Haitai Solar мощностью 2 ГВт и 1 ГВт, а также расширение исследовательского центра в рамках плана компании по наращиванию своего инновационного и производственного потенциала.

«Мы рады тому, что Haitai Solar с успехом провела листинг на Пекинской фондовой бирже, что знаменует собой важную веху на пути к превращению компании в нового лидера энергетического сектора. Новые вливания капитала в сочетании с дополнительным вниманием к Haitai Solar на мировой арене и быстрорастущим масштабом значительно усилят наши конкурентные преимущества и помогут нам укрепить лидирующие позиции в отрасли», — заявил председатель правления компании Haitai Solar Ван Юн (Wang Yong).

«Заглядывая в будущее, мы уверены в способности компании Haitai Solar достичь устойчивого роста в долгосрочной перспективе посредством стратегии, сосредоточенной на расширении производства, повышении качества и технологических инновациях», — добавил он.

Компания также представила новейший слоган: «Single or Infinite? Double = More!» («Один или бесконечность? Два = больше!» Сочетание двух противоположных по значению слов, «один» и «бесконечность», идеально объясняет, как односторонний модуль способен обеспечивать безграничные возможности, сохраняя при этом максимальное качество. Модули серии Taihe полностью и точно выражают идею «больше», так как эти изделия оснащаются большим количеством передовых технологий, могут обеспечивать более высокую выходную мощность и могут применяться к большему числу сценариев, обеспечивая тем самым больше дополнительных выгод для клиентов. Вооруженная новым слоганом, компания Haitai Solar привержена созданию дополнительной ценности для своих акционеров, существующих и будущих партнеров. Она также помогает миру достичь цели по нетто-нулевым выбросам, будучи движущей силой глобального перехода к альтернативным источникам энергии.