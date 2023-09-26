Компания Hisense и клуб «Пари Сен-Жермен» отметили продление партнерства

Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, продлила спонсорскую поддержку клуба «Пари Сен-Жермен» еще на два года. Соглашение между двумя организациями, с которого в августе 2020 началось их глобальное партнерство, продлевается до конца сезона 2024/25.

Компания Hisense за последние два десятилетия прочно заняла место глобального лидера в области техники для дома, что стало результатом продемонстрированной компанией долгосрочной приверженности некоторым любимым мировым спортивным мероприятиям, включая чемпионат мира по футболу FIFA World Cup 2022™, а также недавно объявленной спонсорской поддержки чемпионата UEFA EURO 2024™. Продление партнерства Hisense с клубом «Пари Сен-Жермен» является дополнительной иллюстрацией этого, и мы увидим удвоенные усилия компании для реализации ее миссии по улучшению впечатлений от просмотра игр для футбольных болельщиков по всему миру.

С процессе партнерства с парижским клубом у телевизоров Hisense TV появился встроенный «спортивный режим» в стандартной конфигурации. Кроме того, компания Hisense выпустила три рекламных ролика с игроками клуба «Пари Сен-Жермен» с первоначального объявления о коммерческих отношениях. При этом последний ролик, вышедший в марте 2023 года, набрал 106 миллионов показов и 48,3 миллиона просмотров. За счет партнерства с парижским клубом компания Hisense может рассчитывать на одно из крупнейших сообществ в мире спорта, которое насчитывает более 200 миллионов болельщиков, для привлечения новых клиентов в процессе инновационных кампаний.

Марк Армстронг (Marc Armstrong), директор по доходам клуба «Пари Сен-Жермен», добавил: «Мы рады продолжить наше увлекательное сотрудничество с компанией Hisense, которая разделяет нашу философию. Инновации лежат в основе нашего сотрудничества и приверженности дальнейшему обогащению впечатлений наших клиентов и фанатов, находящихся за экранами».

Кэтрин Фанг (Catherine Fang), исполнительный вице-президент компании Hisense International, сказала: «Отношения с клубом «Пари Сен-Жермен» представляют собой неотъемлемую часть более широкой спортивной стратегии Hisense, направленной на то, чтобы дарить радость миллионам семей с помощью технологических инноваций и предложить клиентам в Европе телевизоры идеального качества. Мы верим, что это партнерство поможет нам и дальше создавать наилучшие домашние визуальные впечатления для парижского клуба и его болельщиков по всему миру».

Пользуясь высокоэффективной спортивной стратегией, компания добилась роста мировых объемов продаж телевизоров на 21,05% по сравнению с прошлым годом в первой половине этого года. Компания Hisense продолжит обеспечивать клиентам невероятные впечатления от просмотра игр с семьями и друзьями. Продление этого партнерства позволит нам и дальше предлагать болельщикам клуба «Пари Сен-Жермен» лучшие в мире впечатления от просмотра игр.