Компания Hisense поддержит чемпионат UEFA Women’s Euro 2022

В течение последнего года внимание многих футбольных болельщиков было обращено на женский футбол во всем мире. Компания Hisense гордится тем, что является партнером Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года (UEFA Women’s EURO 2022™), и стремится внести свой вклад в развитие и профессионализацию женского футбола, вдохновить и поддержать футболисток и болельщиков, увлеченных этим видом спорта, и привлечь внимание широких масс к достижениям спортсменок.

Благодаря сотрудничеству с чемпионатом и непрерывным инвестициям в местный рынок компания Hisense установила прочные отношения с европейскими потребителями. За десять дней до начала Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года компания Hisense запускает мотивирующие кампании, которые помогут привлечь заслуженное внимание к большему количеству футболисток, а также установить более глубокую эмоциональную связь с европейскими потребителями.

Международная компания Hisense, будучи одним из глобальных партнеров Чемпионата Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года, запустила кампанию #RememberTheName, которая пройдет с июня по август как в режиме онлайн, так и в традиционном формате, чтобы вдохновить женщин и прославить все невероятные моменты их жизни, а также дать возможность болельщикам по всему миру еще больше подбодрить и поддержать всех футболисток и женщин, увлеченных футболом.

Во время чемпионата компания Hisense и УЕФА будут публиковать на страницах социальных сетей серию цифровых клипов под общим названием Hisense Vision. Эти ролики покажут футбольным болельщикам самые фантастические моменты с участием футболисток в каждый день проведения матчей.

Чтобы повысить уровень вовлеченности болельщиков, зрители, участвующие в кампаниях, смогут выиграть билеты на матчи, официальные мячи, используемые во время чемпионата, и другие призы.

Кроме того, рынок сбыта компании Hisense также привлекает более широкие слои общественности для расширения возможностей женских видов спорта за счет благотворительных пожертвований на социальные нужды. В Великобритании покупатели могут получить денежное вознаграждение в размере от 30 до 500 фунтов стерлингов, если приобретут продукцию Hisense в Интернете или в магазине в период с 1 июня по 26 июля. Компания Hisense предлагает потребителям жертвовать определенную сумму кешбэка в благотворительную организацию, которая поддерживает развитие женского спорта, Women in Sport, чтобы сделать свой вклад в поддержку женщин, которые любят футбол, и создать лучшую спортивную среду для всех.

Компания Hisense стремится удовлетворить потребности местных потребителей с помощью маркетинговых кампаний и осуществляя локализацию. Для удовлетворения потребностей различных рынков компания Hisense провела обширные исследования и модифицировала свою продукцию с учетом местных потребностей.

В прошлом году холодильники Hisense хорошо продавались в Европе. Такой успех был достигнут благодаря пониманию, что из-за климата существует дефицит местных продуктов зимой, поэтому спрос на холодильники с морозильной камерой будет расти. Поэтому компания Hisense разработала для европейских потребителей холодильники, в которых морозильная камера занимает половину объема, что позволило резко увеличить продажи холодильников.

В компании Hisense понимают важность установления эмоциональной связи с местными потребителями и предоставления превосходной продукции для успеха ее бизнеса. Благодаря партнерству с Чемпионатом Европы по футболу УЕФА среди женщин 2022 года компания Hisense намерена подарить болельщикам великолепные впечатления от женских футбольных матчей и покорить мир передовыми технологиями и еще лучшими товарами.