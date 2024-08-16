Компания Hisense получила награды EISA Awards 2024-2025  

Компания Hisense, мировой лидер в области бытовой техники и потребительской электроники, объявила получила ряда престижных наград от Ассоциации экспертов по технологиям визуализации и звука (Expert Imaging and Sound Association, EISA) за 2024-2025 гг.

Телевизор Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ, удостоенный награды EISA Premium Mini LED TV 2024-2025, оснащен экраном Mini-LED PRO с полным локальным затемнением матричной подсветки для обеспечения исключительной контрастности и максимальной яркости до 3000 нит. Технология Quantum Dot Color обеспечивает интенсивные цветовые тона на обширном экране, а игровой режим 144 Гц Game Mode PRO с компенсацией движения MEMC с низкой задержкой — плавную, отзывчивую игру. Процессор Hi-View Engine PRO с поддержкой ИИ оптимизирует каждый пиксель для демонстрации ярких деталей и впечатляющего масштабирования разрешения до 4K, в то время как многоканальный объемный звук 2.1.2 превращает просмотр в кинематографическое событие.

Телевизор Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ, признанный лучшей покупкой EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025, оснащен экраном Mini-LED PRO с полным локальным затемнением матричной подсветки для обеспечения исключительной контрастности и яркости. Технология Quantum Dot Color обеспечивает широкий, реалистичный спектр цветов. Благодаря пиковой яркости 1500 нит и адаптивной технологии Total Ambient Adaptive телевизор настраивается для оптимального просмотра в любых условиях. Процессор Hi-View Engine PRO использует ИИ для оптимизации масштабирования разрешения до 4K и цвета, а встроенный сабвуфер обеспечивает глубокие басы для насыщенных звуковых впечатлений.

Телевизор Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro удостоен звания гигантского телевизора EISA Giant TV 2024-2025 и предназначен для геймеров с его игровым режимом 144 Гц Game Mode PRO, игровой панелью и компенсацией движения MEMC с низкой задержкой для ультра-плавной игры. Технология Quantum Dot Color обеспечивает яркие, реалистичные изображения, в то время как полное локальное затемнение матричной подсветки повышает четкость благодаря глубоким теням и ярким цветам. Встроенный сабвуфер извлекает мощь глубоких басов из вашего телевизора.

Проектор Hisense Laser Smart Mini Projector C1, получивший награду семейного проектора EISA Family Projector 2024-2025, является первым в мире лазерным мини-проектором Dolby Vision 4K TriChroma, прошедшим сертификацию. Он предлагает самую высокую контрастность и самые насыщенные детали, используя трехцветную лазерную технологию Hisense TriChroma, охватывающую 110 % цветовой гаммы BT. 2020, для обеспечения самых реалистичных цветов в своем классе. Проектор C1 проецирует изображения до 300 дюймов, сохраняя качество 4K.

Кинотеатр Hisense Laser Cinema PL2 получил награду самого покупаемого проектора EISA Best Buy UST Projector 2024-2025. В нем использована лазерная технология X-Fusion™ для создания широкой цветовой гаммы DCI-P3 85 % и технология Ultra Short Throw, обеспечивающая изображения размером 80–150 дюймов даже в компактных помещениях. Функция повышения разрешения 4K AI Upscaler обеспечивает 4K-изображения и повышает качество контента с низким разрешением. За счет технологии Dolby Vision, яркости 2700 люмен и собственного коэффициента контрастности 3000:1 кинотеатр PL2 обеспечивает глубину и детальность изображения, которые делают его идеальным выбором для любителей домашних кинотеатров.