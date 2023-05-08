Компания Hisense включена в список влиятельных компаний, соблюдающих ESG-принципы

Hisense, бренд потребительских технологий и крупный международный поставщик бытовой техники, в очередной раз был включен журналом Fortune China в список влиятельных компаний, соблюдающих ESG-принципы, за отличные результаты в области технологических исследований и разработок, производства, а также партнерских отношений в рамках производственно-сбытовой цепочки.

Компании, включенные в этот список, приложили значительные усилия для улучшения состояния окружающей среды, защиты сотрудников и поддержки сообществ, а также исследуют путь к устойчивому и инклюзивному росту. Сейчас все большее внимание уделяется социальной ответственности (которая является частью китайской стратегии «двойного углерода»), и компания Hisense также признает важность глобальных усилий, выходящих за рамки Азии на благо всех других стран мира.

В списке влиятельных компаний, соблюдающих ESG-принципы, который был составлен журналом Fortune China за 2023 год, отмечается: «В этом году компания Hisense была особенно отмечена за свою работу, в которой используются созданные Китаем возможности системы «Солнечная фотоэлектрическая энергия, хранение энергии, постоянный ток и гибкость» (PEDF) в сфере строительства для создания и внедрения самостоятельно разработанных усовершенствованных технологий для центральных систем кондиционирования воздуха. Эти усовершенствования превращают систему кондиционирования воздуха с крупного энергопотребителя в станцию передачи энергии от распределенной энергетической системы. Благодаря такому подходу решаются недостатки, связанные с высоким энергопотреблением и большим количеством выбросов углерода при традиционном кондиционировании воздуха, а также внедряются технические инновации в традиционной индустрии кондиционирования воздуха».

«Кроме того, компания Hisense повысила эффективность водопользования и сократила загрязнение воды в различных областях, таких как выбор площадки для завода, внедрение технических преобразований, производство и обработка, а также подбор партнеров по цепочке поставок. В то же время компания активно содействует внедрению процесса повторного использования промышленных сточных вод поблизости, повышает коэффициент повторного использования промышленных сточных вод на заводе и непрерывно сокращает потребление новой воды».

Желая стать самым надежным брендом в мире с более чем вековым наследием, Hisense постоянно стремится предоставлять технологические инновации миллионам семей по всему миру благодаря высококачественным продуктам, а также обеспечивать отличное качество жизни для людей.