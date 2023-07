Компания HONOR меняет представление о будущем смартфонов

Международный технологический бренд HONOR объявил о проведении презентации своего следующего флагманского складного смартфона HONOR Magic V2. Во время основного доклада под названием «Что ждет смартфоны в будущем» и технического семинара, организованного генеральным директором GSMA, Ltd. Джоном Хоффманом (John Hoffman) на выставке MWC в Шанхае, генеральный директор компании HONOR Device Co., Ltd. Джордж Чжао (George Zhao) поделился основными идеями касательно ролей, которые технологии искусственного интеллекта (ИИ), 5G и их ориентированность на человека играют во внедрении инноваций в сфере смартфонов, а также объявил о предстоящей презентации модели HONOR Magic V2, которая намечена на 12 июля в Пекине.

John Hoffman, CEO of GSMA, Ltd., and George Zhao at CEO Tech Talk

Непоколебимое стремление к расширению границ в области инноваций

Компания HONOR убеждена в том, что на технологическую отрасль и рынок влияет цикл инноваций, а не экономики. «Смартфоны представляют собой идеальное сочетание вычислительных систем, коммуникационных технологий, технологий в производстве дисплеев и платформ ИИ, стирая границы путем интеграции различных других устройств и новых технологий, — заявил Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co. Ltd. — Новые технологии искусственного интеллекта и связи подпитывают волну инноваций в области смартфонов, создавая практически безграничные возможности для освоения. Мы как компания несем ответственность за реализацию этих возможностей и дальнейшее расширение границ возможного в области разработки смартфонов».

Продвижение технологий, ориентированных на человека

Во время презентации г-н Чжао пригласил аудиторию вместе с ним представить себе широкие возможности, которые открываются благодаря технологиям ИИ и 5G, и продемонстрировал ключевые достижения компании HONOR в области разработки ИИ, связи, дисплеев, времени автономной работы и портативности устройств. HONOR продолжает использовать возможности инноваций ИИ за счет применения искусственного интеллекта в различных сценариях использования, а также изучает возможности использования больших языковых моделей (БЯМ) на устройствах для продвижения и внедрения технологий, ориентированных на человека, в смартфоны и за их пределами.

Г-н Чжао признал, что за последние пять десятилетий технология связи прошла путь от 1G до 5G, и что 5G разрушает границы между физическим и цифровым миром. Он также рассказал, как компания HONOR продолжает оптимизировать свои возможности в области информационных коммуникаций, чтобы обеспечивать пользователям более комфортный опыт. Благодаря интеграции программного и аппаратного обеспечения, а также улучшений в сфере сотовой сети, Wi-Fi и Bluetooth, компания HONOR полностью оптимизирует работу устройств в средах с плохим качеством сигнала, таких как подвалы, торговые центры, лифты и метро, что обеспечивает большее удобство для всех пользователей. Компания HONOR также изучит возможности использования спутников для того, чтобы пользователи могли оставаться на связи и в безопасности даже в экстремальных условиях.

Поскольку цифровой контент и платформы становятся все более доступными, HONOR считает необходимым уделять больше внимания разработке технологий дисплеев, ориентированных на человека, которые соответствуют меняющемуся поведению пользователей. Подчеркнув приверженность компании HONOR заботе о здоровье пользователей, г-н Чжао отметил, что HONOR стремится обеспечить такой же удобный и захватывающий опыт просмотра контента на дисплеях, как и во время созерцания естественного мира. Бренд представил ряд функций с защитой зрения, в том числе технологии PWM Dimming без мерцания и Circadian Night Display, чтобы обеспечить круглосуточную защиту глаз пользователей.

Сочетание компактного дизайна и высокой производительности с новыми материалами и форм-факторами

Помимо возможностей подключения и дисплеев, компания HONOR также понимает озабоченность пользователей по поводу баланса между компактным дизайном и высокой производительностью. Стремясь к внедрению инноваций, ориентированных на человека, компания HONOR продолжила изучать новые материалы и форм-факторы, разработав сверхлегкие титановые шарниры и кремниево-углеродный аккумулятор.

На этом мероприятии также была продемонстрирована приверженность компании HONOR к инновациям и содействию глобальному сотрудничеству в целях перемен. Г-н Чжао призвал игроков отрасли использовать потенциал инноваций для создания новых интересных впечатлений для потребителей. Г-н Чжао завершил свой основной доклад предварительным показом модели HONOR Magic V2 — предстоящего революционного флагманского складного устройства от компании HONOR. Презентация этого устройства пройдет в Пекине 12 июля, и данная модель призвана установить новый стандарт в технологиях складных смартфонов.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать международным культовым технологическим брендом, и за счет своих мощных продуктов и услуг создать для всех новый мир, переплетенный с интеллектуальными технологиями. Неизменно уделяя внимание научно-исследовательской деятельности, компания стремится разрабатывать технологии, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки привычного, давая им свободу в достижении своих целей и раскрывая возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных, премиальных и надежных высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.