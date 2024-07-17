Тил Эйчар — победитель Национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024» в номинации «HRM-системы»

9 июля в Общественной палате РФ состоялась церемония награждения Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2024». К участию было заявлено 200+ проектов в 25 номинациях. По результатам трёх этапов эксперты выбрали победителей премии, в номинации «HRM-системы» лучшей стала платформа мотивации, вовлечённости и лояльности сотрудников Тил Эйчар.

Тил Эйчар позволяет снизить стоимость привлечения сотрудников и увеличить срок пребывания в компании за счет поощрения полезных активностей. Функционал платформы направлен:

● на вознаграждение и признание (выпуск внутренней валюты, создание активностей, магазин вознаграждений, модуль благодарностей, рейтинги, награды и ачивки);

● работу с HR-брендом (инструментарий использования социального капитала компании для продвижения HR-бренда, мониторинг соцсетей — лайки, репосты, упоминания);

● улучшение HR-метрик (таких, как текучесть кадров, лояльность, удовлетворенность, и др.);

● удобство пользователей (адресная книга, личный кабинет сотрудника, корпоративная соцсеть, единое окно обращений);

● проведение опросов (конструктор опросов и удобная аналитика результатов);

● трансляцию новостей компании (корпоративная лента новостей, отображение благодарностей между сотрудниками в ленте).

«Мы признательны за высокую оценку продукта! Сегодня, в период дефицита специалистов, важно не только найти сотрудника, но и удержать его, замотивировать на долгосрочное сотрудничество. Решать эти задачи помогает наша платформа», — отметил Кирилл Морозов, Product Owner Тил Эйчар.

Тил Эйчар – продукт группы компаний Юзтех, лидера в области заказной разработки программного обеспечения. C 2006 года предоставляет полный спектр услуг в области заказной разработки программного обеспечения и уникальных интеграционных решений, независимого тестирования, IT-консалтинга, автоматизации и интеграции бизнес-процессов, дизайна и проектирования дизайн-систем (UI, UX и CX), а также созданию качественных IT-продуктов. В портфеле ГК свыше 2000 реализованных проектов для клиентов из различных отраслей: ритейл, финансы, телеком, промышленность, металлургия и государственный сектор. На протяжении последних лет ГК Юзтех активно участвует в создании цифровой экосистемы страны и оказывает экспертную поддержку по цифровой трансформации крупного бизнеса.