С Макса Полякова и Noosphere сняты ограничения, введенные США

Noosphere Venture Partners объявила, что правительство США сняло с доктора Макса Полякова и связанных с ним компаний все ограничения.

В начале 2022 года Комитет по иностранным инвестициям США вместе с Министерством ВВС США потребовал от Noosphere и Полякова отказаться от всей свой доли в Firefly Aerospace – техасском производителе ракет, в который Поляков вложил более $200 миллионов и построил на его базе бизнес стоимостью более $1 миллиарда.

В то время правительство приняло решение, что факт владения Firefly компанией Noosphere представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности. Поляков решительно оспаривал мнение о том, что он или его компании представляют какую-либо угрозу национальной безопасности США, но выполнил распоряжение о продаже активов, чтобы устранить опасения правительства и сохранить Firefly.

В письме Noosphere от 31 мая 2024 года Министерство финансов США подтвердило, что компания и Поляков освобождены от всех ограничений и обязательств, которые правительство наложило 28 февраля 2022 года. Министерство ВВС США сообщило об этом 8 апреля 2022 года.

Эти релизы от правительства США теперь позволяют Noosphere и Полякову снова инвестировать в космическую и оборонную промышленность США, при условии, когда это применимо, получения стандартных правительственных разрешений.