Компания HONOR запускает HONOR MagicOS 7.0 в Китае

Международный технологический бренд HONOR объявил о запуске HONOR MagicOS 7.0 в Китае. Новейшая версия HONOR MagicOS 7.0, повышающая качество обслуживания пользователей за счет интеллектуальных средств связи, интеллектуальных сервисов, бесперебойной работы, а также усовершенствованной конфиденциальности и безопасности, представляет ряд ориентированных на пользователей решений для различных систем, устройств и экосистем, что демонстрирует приверженность бренда созданию нового интеллектуального мира для всех.

«Будучи одним из стратегических новшеств HONOR, операционная система HONOR MagicOS воплощает в жизнь инклюзивную экосистему с полностью модернизированной архитектурой программного обеспечения, обеспечивающей непревзойденное качество обслуживания пользователей. HONOR MagicOS, обеспечивая бесперебойное взаимодействие между устройствами и экосистемами, действительно заменит подход, завязанный на работу устройств, подходом, ориентированным на пользователей», — заявил Джордж Чжао (George Zhao), глава компании HONOR Device Co, Ltd.

Интеллектуальные средства связи, облегчающие жизнь

Технология MagicRing, впервые представленная HONOR MagicOS 7.0, обеспечивает возможность совместного использования сервисов системами и устройствами. В отличие от традиционного соединения устройств вручную, HONOR MagicRing позволяет нескольким устройствам одной и той же учетной записи автоматически подключаться друг к другу с низким энергопотреблением.

MagicRing не только соединяет устройства, но и обеспечивает связь сервисов между ними. Новейшее решение позволяет пользователям использовать один и тот же набор клавиатуры и мыши для нескольких устройств, получать звонки и уведомления на другом устройстве, не только на своем смартфоне, а также иметь одно и то же приложение активным на всех устройствах, помогая пользователям достигать большего в жизни. Обеспечивая безопасный и бесперебойный поток услуг и информации на всех устройствах, MagicRing облегчает и расширяет возможности взаимодействия устройств, осуществляя автоматическое подключение, быструю передачу данных и бесперебойную работу.

Функция HONOR Note, являющаяся одним из типичных сценариев совместной работы нескольких устройств, поддерживает офлайн доступ к информации, аннотации PDF, аудио- и текстовую синхронизацию для удовлетворения потребностей пользователей в процессе работы или учебы. Благодаря технологии MagicRing функция HONOR Note обеспечивает возможность синхронизации данных и взаимодействия различных устройств, что повышает удобство пользователей.

Интеллектуальные сервисы, совершенствующиеся при использовании

Проведя широкий спектр обновлений Magic Live Engine, HONOR MagicOS 7.0 предлагает пользователям интеллектуальные рекомендации по различным сценариям, используя возможности быстрого обучения и помогая пользователям выполнять повседневные задачи с исключительной эффективностью.

HONOR MagicOS 7.0 также представляет Magic Text — функцию интеллектуального распознавания текста на изображениях и преобразования его в файл, что максимально повышает производительность. Одним нажатием пользователи могут сканировать текст камерой и сохранять его на устройстве в формате файла PDF.

Бесперебойная работа комфортного пользовательского интерфейса

HONOR MagicOS сочетает в себе возможности HONOR OS Turbo X, HONOR GPU Turbo X и HONOR Link Turbo X для оптимизации производительности системы и максимального удобства пользователей.

При запуске приложения пользователем новейшая версия HONOR OS Turbo X использует технологию предварительной загрузки ИИ для повышения скорости и обеспечения бесперебойной работы. Благодаря механизму распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта HONOR GPU Turbo X обеспечивает улучшенное качество игры при более высокой частоте кадров и снижении энергопотребления. HONOR Link Turbo X также модернизирован в версии HONOR MagicOS 7.0 для выявления и решения проблем с сетью, что обеспечивает высокое качество связи.

Повышенная безопасность, чтобы ни о чем не беспокоиться

HONOR MagicOS 7.0 оснащена системой MagicGuard, включающей три уровня защиты в чипсете, операционной системе и приложении. В рамках системы безопасности Dual TEE, разработанной совместно с Qualcomm, HONOR MagicOS 7.0 предлагает аппаратное шифрование для защиты данных пользователей, обеспечивая повышенную конфиденциальность и безопасность.

Открытые технологии для расширения возможностей разработчиков по всему миру

Благодаря HONOR MagicOS 7.0 HONOR предоставляет пользователям, разработчикам и производителям интеллектуальных устройств возможность перехода от привязки к одному устройству к более привлекательному варианту, в большей степени ориентированному на пользователя и обеспечивающему возможности связи следующего поколения.

В поддержку быстрого расширения экосистемы приложений HONOR компания HONOR откроет для разработчиков по всему миру четыре основные технологии и системные службы HONOR MagicOS 7.0: MagicRing, MagicLive, Turbo X и MagicGuard. Открыв 22 комплекта, охватывающие пять основных сценариев удаленной работы, фитнеса и здоровья, умных домов, умных путешествий и развлечений, HONOR позволяет своим партнерам совместно разрабатывать вспомогательные решения для 32 инновационных функций. Кроме того, HONOR также обеспечит комплексную интегрированную среду разработки для поддержки разработчиков по всему миру, стремящихся к созданию более интеллектуального и ориентированного на пользователей мира.