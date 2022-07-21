Компания Huawei стала членом-учредителем патентного пула Sisvel Wi-Fi 6

Компания Huawei сегодня объявила о присоединении к патентному пулу Sisvel Wi-Fi 6 в качестве одного из его основателей. Этот новый патентный пул предоставляет возможность совместного использования основных патентов стандарта Wi-Fi 6 компании Huawei и других инноваторов. Кроме того, компания Huawei одновременно стала лицензиатом пула.

«Huawei с радостью делится с отраслью своими инновационными технологиями Wi-Fi, — заявил Алан Фань (Alan Fan), руководитель отдела прав интеллектуальной собственности компании Huawei. — Технологии Wi-Fi широко используются в таких областях, как бытовая электроника, умные дома и промышленные предприятия. Патентный пул повысит прозрачность лицензирования патентов и уменьшит число споров о лицензировании. Пользователи могут одновременно получить лицензию по всем патентам в пуле, что повышает эффективность лицензирования и снижает затраты на него».

Г-н Фань добавил, что компания Huawei уже давно выступает за надлежащее вознаграждение за инновации. Патентные пулы могут помочь компаниям, особенно МСП, лицензировать свои патенты и впоследствии инвестировать доходы от лицензирования в расширение своей инновационной деятельности. Huawei надеется, что успешное функционирование этого патентного пула будет способствовать привлечению большего числа компаний к инвестированию в технологии Wi-Fi нового поколения.

Президент компании Sisvel International Маттия Фольякко (Mattia Fogliacco) прокомментировал это событие следующим образом: «Мы рады приветствовать компанию Huawei среди владельцев патентов нашего нового пула. За последние два года работы по координации мы создали структуру, которая, мы уверены, принесет пользу рынкам технологий в целом, устраняя трения и согласовывая интересы новаторов и пользователей. Согласие компании Huawei стать членом-учредителем и лицензиатом/лицензиаром обеспечивает надежную поддержку данного подхода. Мы убеждены в том, что это наряду с качеством интеллектуальной собственности , предоставляемой компанией Huawei и другими патентовладельцами, участвующими в пуле, быстро привлечет новых лицензиатов и, возможно, дополнительных владельцев патентов».

Компания Huawei по-прежнему готова предоставлять прямые лицензии другим компаниям в рамках двусторонних соглашений. Таким образом, пользователи имеют выбор между получением лицензии на патенты Huawei Wi-Fi 6 через патентный пул Sisvel Wi-Fi 6 или напрямую от Huawei.