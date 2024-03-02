Компания Huawei запустила три инновационных решения для хранения данных в эпоху ИИ

На Международной выставке мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне состоялась презентация продуктов и решений Huawei. Д-р Питер Чжоу (Peter Zhou), президент линейки ИТ-продуктов Huawei, представил три инновационных решения, призванных помочь операторам связи во всем мире создать передовую инфраструктуру данных в эпоху искусственного интеллекта: решение для озера данных ИИ, универсальное решение для защиты данных и полнофункциональное решение для центров обработки данных DCS.

Быстрое развитие больших моделей ИИ раскрывает потенциал ценности информационных активов и прокладывает путь к эпохе главенства информации. В эпоху искусственного интеллекта при построении инфраструктуры данных возникают две основные проблемы. Во-первых, для извлечения знаний из данных независимые и разрозненные источники данных должны быть агрегированы на фабриках данных ИИ, где осуществляется их первичная обработка. Это предъявляет высокие требования к мобильности данных. Во-вторых, активация данных растет быстрыми темпами. Среднее время хранения аннотированных данных для ИИ и данных модели в настоящее время составляет более трех лет, а некоторые ценные корпусные данные требуют постоянного хранения.

Работая над этими задачами, компания Huawei выпустила серию инновационных продуктов и решений для хранения данных, которые помогут операторам связи создать передовую инфраструктуру данных в эпоху ИИ.

Решение для озера данных ИИ для перевода массивов данных в ценные активы. Это решение включает в себя Data Management Engine (DME), универсальную цепочку инструментов для генерации знаний (eDataMate), фабрику данных и решения для хранения данных ИИ OceanStor A800 и OceanStor A310. Это делает данные для обучения ИИ глобально видимыми, управляемыми и доступными, улучшает сбор данных и их предварительную обработку, а также повышает эффективность обучения. В частности, OceanStor A800, высокопроизводительное решение NAS нового поколения, представляет собой надежную основу для хранения данных ИИ с архитектурой разделения плоскости данных и плоскости управления, высокопроизводительной параллельной файловой системой OceanFS, гибким двунаправленным расширением и другими возможностями, предназначенными для поддержки планирования гиперкластера в режиме реального времени.

Универсальное решение для защиты данных для генерирования, резервного копирования и архивирования данных, повышающее устойчивость информационных активов. В этом решении используется два уровня совместного развертывания. Первый уровень предусматривает совместную работу по генерированию и резервному копированию, что обеспечивает обработку огромного количества небольших файлов на 90% быстрее, чем в обычных решениях. Также поддерживается анализ данных в исходном формате в режиме реального времени. Второй уровень предусматривает совместную работу по резервному копированию и архивированию. Функция многоуровневого хранения после дедупликации снижает потребление полосы пропускания на 80%. Кроме того, компания Huawei представила на мероприятии устройства для резервного копирования данных OceanProtect E8000 и X9000, а также решение нового поколения OceanStor Arctic для магнитоэлектрического хранения теплых и холодных данных. По прогнозам, решение для магнитоэлектрического хранения снизит общую стоимость владения на 20% по сравнению с ленточными устройствами, а энергопотребление — на 90% по сравнению с жесткими дисками.

Полнофункциональное решение для центров обработки данных DCS, помогающее операторам связи достичь более высокой эффективности и оперативности ИТ-услуг. Это полнофункциональное решение, построенное на основе виртуализации и контейнеров, охватывает сбор и хранение данных, выполнение вычислений, управление данными и использование данных, предоставляя комплексную инфраструктуру как услугу (IaaS) и платформу как услугу (PaaS).

По мнеию д-ра Чжоу, искусственный интеллект пробуждает осознание ценности информации, что ускоряет процесс активации данных. Подразделение Data Storage компании Huawei продолжит разработку решений для хранения данных для всех сценариев применения, чтобы помочь операторам связи создать передовую инфраструктуру данных в эпоху искусственного интеллекта.