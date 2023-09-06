Компания iHerb отмечает свое 27-летие и объявляет о праздничной распродаже продукции

Компания iHerb объявляет о своей 27-летней годовщине и исторической праздничной распродаже. В то же время бренд размышляет о своих ценностях и устоях, в которых на первом месте стоит качество не только продукции, но и обслуживания потребителей, а также преданность своим сотрудникам. В честь этого знаменательного события бренд проведет крупнейшую за всю свою 27-летнюю историю существования акцию, в рамках которой с 1 сентября по 2 октября, начиная с 10 утра по тихоокеанскому времени, на сайте iherb.com покупатели смогут воспользоваться скидками в размере 27 % на ежедневные предложения и акционные товары.

Миссия компании iHerb — сделать здоровье и хорошее самочувствие доступным для всех — подтверждается лучшей в своем классе дистрибуцией, качественными продуктами, библиотекой ресурсов по оздоровлению, наградами компании и многим другим. iHerb предоставляет клиентам локализованное обслуживание более чем в 180 странах, что позволяет людям по всему миру быстро и легко совершать покупки лучшей оздоровительной продукции по самым выгодным ценам.

«Мы отмечаем 27 лет обслуживания клиентов по всему миру и очень гордимся тем, что заложили фундамент, который позволяет сделать здоровье и хорошее самочувствие доступным для всех, — заявил генеральный директор Эмун Забихи (Emun Zabihi). — Эта годовщина является признанием качества и аутентичности как основы нашего бизнеса, не только в отношении нашей продукции, но и обслуживания наших клиентов и отношения к нашим сотрудникам».

Компания iHerb продолжает стремиться улучшать самочувствие клиентов и стимулировать их принимать здоровые решения, делая процедуры по поддержанию здоровья легче и проще с помощью доступных, качественных продуктов и надежных ресурсов. Потребители могут присоединиться к празднованию 27-летнего пути компании, участвуя в беспрецедентной праздничной распродаже и получая выгодные предложения во всех категориях на сайте.