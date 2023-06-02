Компания Intelion Data Systems представила инвестиционный вариант вложения средств в майнинг

Компания Intelion Data Systems представила свою стратегию по инвестированию средств в майнинг на встрече членов Инвестиционного клуба Finance 1, прошедшей в Москве в середине мая. Пакетные решения, которые включают в себя подбор наиболее выгодного оборудования, его размещение на площадках оператора, составление персонального инвестиционного плана и полное сопровождение позволяют даже ранее не вкладывавшим средства в майнинг инвесторам просчитать свои вложения и грамотно собрать удобное решение под любой объем инвестиций.

За последний год компания Intelion участвовала в ряде мероприятий клуба и уже около 200 его участников начали работу с компанией. Полное сопровождение инвесторов клуба в майнинг от Intelion включает составление персонального инвестиционного плана на основе индивидуальных возможностей и ожиданий инвестора с указанием выгодных точек для дальнейшего увеличения объёма инвестиций или выхода с рынка, а также рекомендаций по грамотному подходу к инвестициям на высоковолатильном рынке, подбор легально импортированного напрямую от производителя вычислительного оборудования для майнинга, его размещение в дата-центрах компании на территориях крупных промышленных объектов, а также настройку, мониторинг и круглосуточную техническую поддержку.

Сегодня майнинговое оборудование в России в большинстве случаев продается по полной предоплате. Между тем, анализ рынка показывает, что инвесторам интересны и другие варианты покупки, например сделки с дофинансированием и финансовый лизинг. Востребованность подобных финансовых инструментов объяснима более щадящими условиями расчета, а также рядом преимуществ, которые предоставляет схема дофинансирования. Используя механизм лизинга, инвестор оплачивает не сразу всю стоимость оборудования, а только первоначальный взнос. Оставшиеся платежи он производит в течение определенного количества месяцев. При этом при лизинге клиент, если он является юридическим лицом, получает возможность снижать налогооблагаемую базу до 40% от стоимости оборудования за счет экономии 20% по НДС от суммы договора лизинга и 20% по налогу на прибыль.

Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems:

«Наша компания работает с различным уровнем инвесторов. Для тех, кто хочет протестировать эту инвестицию, мы предлагаем заходить на этот рынок с 2х устройств. Также можно сконфигурировать персональный запрос с разными моделями оборудования и собрать удобное решение под любой объем инвестиций. Нашему клиенту не нужно заниматься никаким техническим и операционным менеджментом – все заботы Intelion возьмет на себя.»

Справка о компании

Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года, один из основных импортеров майнинг оборудования в Россию. Ключевой экспертизой компании являются прямые поставки вычислительного оборудования из Китая, а также строительство и эксплуатация специализированных инфраструктурных площадок для энергоемкого оборудования. Компания является партнером АО «Концерн Росэнергоатом» по заполнению ЦОДа вблизи Калининской АЭС в Тверской области, а также в управлении находится нескольких технологических площадок в г. Тула и г. Нижний Новгород с общим объемом потребления более 45 МВт. Дополнительную информацию о компании можно получить на официальном сайте.