Компания «Интерлизинг» передала технику дорожно-строительной компании ООО «Авира» с открытием специального счета

Компания «Интерлизинг» профинансировала приобретение четырех самосвалов HONGYAN и одного тягача МАЗ для дорожно-строительного предприятия ООО «Авира». Сделка реализована с открытием специального счета для исполнения государственного контракта лизингополучателем.



Техника стоимостью более 35,8 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга.



Новую спецтехнику компания планирует использовать для прокладывания автомобильной дороги с целью подготовки территории к строительству.



Для справки

Компания «Интерлизинг» осуществляет сделки с открытием специального счета для исполнителей крупных государственных контрактов.

«Интерлизинг» — федеральная лизинговая компания. По итогам 2020 года компания заняла 15 место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний России по данным Эксперт РА.



ООО «АВИРА» динамично развивающаяся компания, созданная в 2015 году. Основными видами деятельности являются: дорожное строительство, производство земляных работ, строительство инженерных сетей, перевозка грузов и реализация песка (по г. Воронеж).