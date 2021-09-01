Компания «Интерлизинг» передала технику дорожно-строительной компании ООО «Авира» с открытием специального счета

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1 сентября 2021

Компания «Интерлизинг» профинансировала приобретение четырех самосвалов HONGYAN и одного тягача МАЗ для дорожно-строительного предприятия ООО «Авира». Сделка реализована с открытием специального счета для исполнения государственного контракта лизингополучателем.

Техника стоимостью более 35,8 млн рублей приобретена на условиях финансового лизинга.

Новую спецтехнику компания планирует использовать для прокладывания автомобильной дороги с целью подготовки территории к строительству.

Для справки
Компания «Интерлизинг» осуществляет сделки с открытием специального счета для исполнителей крупных государственных контрактов.
«Интерлизинг» — федеральная лизинговая компания. По итогам 2020 года компания заняла 15 место в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний России по данным Эксперт РА.

ООО «АВИРА» динамично развивающаяся компания, созданная в 2015 году. Основными видами деятельности являются: дорожное строительство, производство земляных работ, строительство инженерных сетей, перевозка грузов и реализация песка (по г. Воронеж).

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