Компания ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила»

В мае 2024 года ISPsystem («Группа Астра») и российский производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» подтвердили, что работа платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager полностью соответствует требованиям и стандартам серверного оборудования «Сила», обеспечивая стабильную работу и оптимальное взаимодействие между оборудованием и программным обеспечением.

DCImanager — платформа для работы с физической ИТ-инфраструктурой. Она позволяет в едином веб-интерфейсе управлять мультивендорным парком оборудования, вести его учет и контролировать состояние. Работа с серверным оборудованием происходит на физическом уровне, что позволяет управлять питанием, проводить диагностику компонентов, получать статистику со встроенных датчиков, а также обновлять прошивки BMC и BIOS/UEFI.

В платформу также встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (учет и назначение серверам IP-адресов, создание VLAN и добавление в них устройств и т. д.). Документирование сетевых настроек, учет и назначение IP-адресов автоматизированы. Продукт позволяет вести учет ИT-активов (контролировать поставки, гарантии, проводить инвентаризацию), включая нематериальные (например, лицензии). Это помогает сократить потери оборудования и ПО, экономно планировать закупки, даже в дата-центрах на сотни стоек. DCImanager является полностью российской разработкой, входит в реестр отечественного ПО и полностью совместим с российской операционной системой Astra Linux.

Компания «Сила» — российский производитель корпоративного ИТ-оборудования. В товарном портфеле «Силы» представлены современные универсальные серверы на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 2 и 3 поколения, предназначенные для широкого круга вычислительных задач, в том числе модели, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

По результатам комплексной проверки совместимости, проведенной специалистами ISPsystem и компании «Сила» в мае 2024 года, подтверждена полнофункциональная совместимость программного обеспечения DCImanager и серверного оборудования «Сила», включая модели серверов СИЛА СР2-5422, СИЛА СР4-5422, СИЛА СР1-6326 и СИЛА СР2-6327.

«Сейчас расходы на оборудование для информационных технологий растут быстрее, чем расходы на программное обеспечение и ИТ-услуги. Но даже облачное программное обеспечение не может функционировать без аппаратной базы, а оборудование не работает без правильно настроенного и протестированного программного обеспечения. Наше сотрудничество с компанией “Сила” решает задачи клиентов, предлагая им качественную замену импортного оборудования, предоставляя им полноценный программно-аппаратный комплекс», — Иван Нистратов, директор по продажам ISPsystem (входит в «Группу Астра»).

«Система управления инфраструктурой — необходимый инструмент для любого современного предприятия. Использование единой системы управления для всех продуктов СИЛА позволяет контролировать и детально анализировать состояние всего парка устройств. Мы давно сотрудничаем с компанией “Астра” по многим направлениям и рады предложить нашим заказчикам решение для задач грамотного управления и мониторинга состояния всех используемых ими устройств. Теперь заказчики смогут получать предустановленную версию DCImanager с каждым приобретаемым сервером компании “Сила” без изменения цены устройства», — Александр Субботин, руководитель направления «Серверы» компании «Сила».