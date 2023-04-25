Компания JA Solar вновь удостоена награды EUPD – Top PV Brand в Латинской Америке и Африке

Мир
25 апреля 2023

Компания JA Solar, являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрической продукции, была удостоена награды Top PV Brand в регионе Латинской Америки (и таких ее крупнейших экономик как Бразилия, Мексика и Чили), а также в Африке (включая ее крупнейшую экономику Нигерия), от авторитетного глобального научно-исследовательского института EUPD Research, который подчеркнул выдающиеся рыночные показатели JA Solar в этих странах и регионах.

EUPD Research – всемирно известный независимый научно-исследовательский институт, обладающий обширным опытом и проводящий углубленные исследования местных установщиков фотоэлектрических элементов и конечных пользователей. В ходе исследований институт отбирает компании, выдающиеся в различных аспектах, включая осведомленность и удовлетворенность клиентов, выбор клиентов и ассортимент, и вручает им премию Top PV Brand. Эта премия является престижной и широко признанной в мировой фотоэлектрической отрасли и служит хорошим ориентиром для клиентов при выборе высококачественной фотоэлектрической продукции.

В последние годы компания JA Solar получила премию Top PV Brand от EUPD в Европе, регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНА), Германии, Франции, Польше, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Австралии, Вьетнаме и других странах и регионах, что свидетельствует о признании качества продукции и услуг JA Solar’s в различных странах и регионах мира, а также выдающегося вклада JA Solar в развитие рынков фотоэлектрических элементов в этих странах и регионах.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Санья приглашает гостей на 5-дневную феерию с дегустацией вин и спиртных напитков

Мир

Новые данные показывают, что несмотря на рост цен, потребители по всему миру все чаще выбирают продукцию в экологичной упаковке

Мир

Докладчики из Mercedes-Benz Mobility, McKinsey Company и Нордеа Банк выступят на саммите SAFe

Технологии

Dreame Technology пополнила линейку новым компактным феном Hair Glory.