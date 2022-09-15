Компания Karpowership готова помочь Европе пережить энергетический кризис

Европа столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, который усиливается с приближением зимы. Тревожная статистика, опубликованная организациями More in Common и Eurofound, показала, что 97% людей по всему континенту ощутили последствия роста цен, а более семи из десяти стараются приспособиться к увеличению расходов или с трудом справляются с ним.

Неопределенность в отношении надежности поставок электроэнергии и природного газа в Европу вызвала крайне высокую волатильность на энергетических рынках, что повлекло серьезную финансовую нагрузку на население, предприятия и промышленность.

Большинство жителей континента полагают, что этой зимой они будут меньше пользоваться домашним отоплением из-за растущих расходов, а 16% уже сообщили о наличии задолженности по коммунальным платежам по причине растущей энергетической бедности европейцев.

В связи с этим компания Karpowership начала переговоры о поставке части своего флота плавучих электростанций в европейские страны для смягчения кризиса. Использование этой высокоэффективной и проверенной технологии поможет снизить затраты на импорт электроэнергии на континент и обеспечить надежный и в то же время гибкий источник электроэнергии, который может быть почти сразу введен в эксплуатацию. Компания Karpowership предлагает готовое решение для коммунальных предприятий по управляемой выработке электроэнергии мощностью 2000 МВТ, достаточной для обеспечения 5 миллионов домохозяйств. Кроме того, оно может использоваться сетями централизованного теплоснабжения.

«Наше решение может помочь Европе снизить зависимость от дорогостоящего импорта энергоносителей и помочь населению преодолеть кризис стоимости жизни, — заявила Зейнеп Харези (Zeynep Harezi), главный операционный директор компании Karpowership. — Мы предлагаем инновационную проверенную технологию, которая идеально подходит для удовлетворения сегодняшних потребностей Европы. Через считанные недели мы сможем облегчить финансовое бремя, лежащее на европейских домохозяйствах».

Суда компании Karpowership имеют возможность работать на двух видах топлива: природном газе, мазуте с низким содержанием серы или дизельном топливе с ультранизким содержанием серы, что делает их наиболее экономически эффективным решением для Европы. Парк компании из 33 плавучих электростанций можно подключить непосредственно к энергосети страны с использованием существующей инфраструктуры всего за 30 дней. Если предпочтительным вариантом является использование существующих газовых активов, возможно немедленное подключение к силовым установкам компании специализированных плавучих терминалов СПГ. Это поможет поддерживать стратегические запасы СПГ и обеспечивать дополнительные поставки топлива для наземных электростанций.

Компания Karpowership является глобальным поставщиком электроэнергии и получает техническую поддержку от ведущих европейских производителей, таких как Siemens, MAN и Wartsila. Ее технология комбинированного цикла позволяет повысить интеграцию возобновляемой энергии с сетями благодаря вспомогательным услугам и балансировке сети.

Поскольку плавучие электростанции поставляются со всей необходимой инфраструктурой, их использование минимально нарушает жизнь местных сообществ на берегу. Они также не оказывают никакого воздействия на окружающую среду при выводе из эксплуатации. Плавучие силовые установки просто отключаются от сети и перенаправляются туда, где они более нужны.