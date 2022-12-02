Компания Kennametal внедряет инновации нового уровня

Компания Kennametal пополнила свою серию инструментов и решений для резки металла Innovations новыми продуктами, которые обеспечивают клиентам максимальную эффективность и производительность при механической обработке в самых разных областях — от производства электромобилей и аэрокосмической промышленности до общего машиностроения.

Kennametal introduces expanded Innovations series of metal cutting tools and solutions

Каждый продукт, представленный этой осенью, обеспечивает расширенные возможности и превосходную производительность, позволяя решать самые сложные задачи клиентов в области механической обработки.

Модульная сверлильная платформа KenTIP™ FS была расширена и теперь включает сверла с прямой канавкой для статического применения на токарных станках и сверла с прямой канавкой с держателями для комбинированного сверления и зенкерования. Кроме того, платформа теперь включает универсальную вставку KenTIP FS GTP с конструкцией наконечника GOdrill™. GOtip — единственная вставка в платформе KenTIP FS, предназначенная для сверления нескольких материалов, и идеально подходит для клиентов, которым нужен один инструмент для работы на нескольких заготовках при сверлении отверстий среднего и большого диаметра.

Твердосплавные сверла были модернизированы на высокопроизводительной платформе Kenna Universal™ Drill. Модернизированные сверла включают модели серии B979 класса KCU15A с глубиной сверления 12xD, которые могут использоваться в различных материалах без необходимости сверления предварительного отверстия. Кроме того, на платформе появились ступенчатые сверла серии B73* класса KCU15 для сверления керновых отверстий традиционных размеров.

Что касается высокопроизводительного развертывания отверстий в стали и чугуне, новое сверло KenReam™ S обеспечивает максимальную скорость удаления металла в глухих и сквозных отверстиях как в стали, так и в чугуне. Уникальная конструкция обеспечивает превосходную технологическую надежность и неизменное качество отверстий.

Серия KOR™, предназначенная для динамического фрезерования с уменьшенным радиальным зацеплением и полной длиной среза, была расширена за счет включения в нее инструментов серии KOR™ 5DA с длиной среза 5xD для фрезерования алюминия.

Революционная модульная система Duo-Lock™ для твердосплавных концевых фрез сочетает высокую точность обработки и повторяемость длины с максимальной стабильностью, что делает ее точным и практически непревзойденным инструментом. Эта серия сочетает производительность серии концевых фрез HARVI™ I TE с модульными возможностями модульной системы Duo-Lock.

Расширенная линейка модульных буровых штанг с отверстием для подачи СОЖ и зубчатым интерфейсом была разработана для повышения прочности соединения и точности при высверливании выступов глубиной до 4xD.

Платформа для торцевого фрезерования Dodeka™ Mini 45 для легкой и получистовой обработки или черновой обработки стали и нержавеющей стали была расширена за счет включения четырех новых геометрий, которые обеспечивают идеальные углы поворота, превосходное стружкообразование и надежную геометрию пластин без вибрации.