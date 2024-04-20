Компания Kohler Co. вышла в финал конкурса FuoriSalone Award Миланской недели дизайна   

Миланская неделя моды продолжается, и Kohler становится ориентиром для инноваций и совершенства дизайна, привлекая внимание посетителей своими новейшими разработками на выставке Salone del Mobile и инсталляцией в Palazzo del Senato.

Kohler Co. Salone del Mobile Booth

За первые два дня стенд компании Kohler на всемирной выставке дизайна посетило более 10 000 человек, а инсталляция компании на Fuorisalone вышла в финал конкурса Fuorisalone.it Award 2024.

Kohler представляет крупномасштабную инсталляцию Terminal 02 и новый умный унитаз Formation 02 из ограниченной серии в партнерстве с художником-дизайнером д-ром Сэмюэлем Россом (Samuel Ross), MBE, и его студией промышленного дизайна SR_A, отмечая вторую итерацию многолетнего партнерства Kohler x SR_A.

Экспрессивная скульптурная форма Formation 02 в бруталистическом стиле предлагает посетителям изменить свое представление о материальности туалета, интегрируя новейшие передовые технологии Kohler. Новое изделие представлено в самом сердце захватывающей инсталляции Terminal 02 в Palazzo del Senato.

Инсталляция Terminal 02 представляет собой подобную лабиринту сеть промышленных труб, ведущих к Formation 02. Посещение инсталляции позволяет лично увидеть поток воды различных форм и уровней, слияние концепций потока и управления с концепциями открытия и игры, использование элементов природного ландшафта в сочетании с промышленным проектированием. Промышленные изделия и инсталляции в бруталистическом стиле в окружении грандиозных колонн исторического Palazzo del Senato отражают классические архитектурные элементы на фоне неба. Отдавая должное традиционному мастерству и при этом расширяя границы, чтобы изменить представления о воде, инсталляция воплощает общую философию Kohler и SR_A.