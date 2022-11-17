Компания Kyvol открывает официальные интернет-магазины в Ozon и Яндекс Маркет в России

Ведущий бренд бытовой техники для умных домов Kyvol объявил об официальном открытии своих интернет-магазинов на крупнейших российских платформах электронной коммерции Ozon и Яндекс Маркет. С ноября этого года новые магазины помогут компании Kyvol получить доступ к более широкой аудитории, сделав бренд более известным и обслуживая большее число клиентов по всей стране.

«Наши новые Интернет-магазины обеспечивают покупателям в России легкий доступ ко всем нашим самым популярным товарам в одном месте, — заявил вице-президент компании Kyvol Эден Чен (Eden Chen). — Мы рады предложить эту более удобную систему онлайн-покупок большему числу клиентов».

С момента своего основания в 2019 году компания Kyvol зарекомендовала себя в качестве молодого инновационного бренда. В основном она специализируется на офлайн продажах, а ее продукция в настоящее время реализуется во все большем числе крупнейших розничных сетей страны, включая М.Видео, DNS и крупные торговые центры. В целях обслуживания более широкого круга клиентов и повышения доступности продукции команда Kyvol расширяет свою деятельность, охватывая как онлайн, так и офлайн продажи, превращая марку Kyvol в синоним современной бытовой техники.

Компания Kyvol стремится освободить людей от утомительной домашней работы и улучшить качество повседневной жизни. Отражая эту приверженность, ассортимент продукции Kyvol включает в себя автоматические роботы-пылесосы, такие как Cybovac E-series, способные работать 2,5 часа от аккумулятора, с управлением через приложение или голосом, а также интеллектуальной гироптической навигацией. Кроме того, Kyvol выпускает инновационные интеллектуальные увлажнители, воздухоочистители и мультипечи, включая линейку Epichef с системой быстрого нагрева со всех сторон, светодиодным дисплеем, управляемым одним касанием, и несколькими предустановленными кухонными программами.

Компания Kyvol выступает за здоровый образ жизни и стремится помогать потребителям в выборе полезных для здоровья товаров. Компания использует инновационные технологии для создания продукции, обеспечивающей баланс между удобством и здоровьем, чтобы домашняя обстановка была чистой и безопасной как для домашних животных, так и для младенцев и взрослых. Компания Kyvol стремится помогать клиентам и предлагает быструю доставку, простые варианты оплаты и поддержку в течение всего срока службы для своего широкого и расширяющегося ассортимента инновационной продукции.