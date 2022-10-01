Компания LML намерена выйти с футуристической линейкой продукции на рынки США и Европы

Компания LML, являющаяся одним из самых уважаемых и почитаемых мировых брендов двухколесных транспортных средств в Индии, готовится к великолепному возвращению в стиле с новой линейкой футуристических электрических продуктов. В честь 50-летнего юбилея компании и начала года празднования 29 сентября 2022 года планируется специальное глобальное мероприятие, в ходе которого будут представлены три новые категории и товарные платформы — электрический велосипед элитного класса Super Premium, кроссовер E2W — Hyper. Скутер Mid Maxi. Все три изделия олицетворяют способность LML ставить под сомнение традиции и расширять границы новаторства и проектирования, а также прокладывать путь к возвращению бренда на мировые рынки и создавать возможность для долгожданного выхода на быстрорастущие американские и европейские рынки электрических транспортных средств.

Это глобальное мероприятие обещает стать зрелищем дизайна, инноваций, проектирования и возрождения неподвластной времени классики. Эти концептуальные продукты дадут представление о планировании и видении бренда в отношении будущих моделей электрических транспортных средств, включая новый дизайн, функции, технологии и интеллектуальную функциональность. Кроме того, основное внимание на этом мероприятии будет уделено раскрытию нового фирменного стиля бренда, который должен изменить подход к устойчивой личной мобильности в городских условиях.

По словам д-ра Йогеш Бхатия (Yogesh Bhatia), доктора медицины и генерального директора компании LML Electric, «Мы очень рады тому, что постепенно приближаемся к дате возвращения LML на мировой рынок. Презентация концепции наших первых 3 электрических транспортных средств запланирована на 29 сентября, когда мы расскажем обо всех важнейших деталях продукции и о том, как мы намерены изменить сегодняшнюю эру внедрения электрических транспортных средств. Наши перспективные продукты выпускаются с использованием лучших в своем классе технологий и функций, и мы уверены в том, что они будут способствовать укреплению и без того растущего доверия и любви потребителей по всему миру к электрическим транспортным средствам».

Презентация концепции ознаменует начало пути LML к устойчивому будущему электрического транспорта. Эти концепции продуктов будут усовершенствованы, улучшены и тщательно протестированы до их выхода на мировой рынок электрических транспортных средств. LML нацелена на совершенствование своих инновационных и актуальных решений для пользователей транспорта по всему миру за счет эффективного использования сильных сторон технологии электрических транспортных средств, которые будут превосходить современные технологии.