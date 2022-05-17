Компания Lockton сообщила о рекордном годовом росте 

Компания Lockton, крупнейший в мире частный международный брокер, сообщила о рекордной выручке в размере 2,69 млрд долл США по итогам финансового 2022 года, завершившегося 30 апреля. Выручка увеличилась на 27 % к предыдущему году, причем практически полностью за счет органических источников.

«Мы достигли этих результатов благодаря тому, что наша команда состоит из замечательных людей, которые преданно работают во благо клиентов, — заявил председатель Рон Локтон. Это целиком их заслуга. Я горжусь тем, что, будучи частной компанией, мы можем реализовывать такую долгосрочную стратегию, в которой принимаемые нами решения ориентированы на интересы клиентов, наших сотрудников и наших сообществ».

За прошедшие 12 месяцев компания Lockton привлекла поразительное количество ведущих специалистов отрасли — более 1200 человек во всех своих бизнес-сегментах. Компания по-прежнему сосредоточена на создании инновационных решений, удовлетворяющих потребностям клиентов, в том числе по таким направлениям, как транзакционные риски, кибербезопасность, поручительства и морское страхование. Компания Lockton также значительно расширила свое географическое присутствие, открыв новые представительства в США, Европе, Скандинавии, Новой Зеландии и Латинской Америке.

«Мы демонстрируем значительный органический рост в брокерской отрасли, где рост, как правило, обусловлен мегаслияниями, крупными приобретениями и консолидацией с участием инвестфирм, — заявил генеральный директор компании Питер Клюн (Peter Clune). — Для реализации настоящей стратегии органического роста требуется другой набор навыков, с которым вы привлекаете партнеров и клиентов в индивидуальном порядке. Последние три года мы фиксируем мощнейший импульс роста, и по прошествии 56 лет мы только начинаем».

Компания Lockton выигрывает звание лучшего работодателя в сфере страхования на протяжении 13 лет подряд, является одной из американских компаний с самым эффективным управлением по итогам 2022 года, а также признана Forbes лучшим крупным работодателем и лучшим работодателем в плане политики многообразия в 2022 году.