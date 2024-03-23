Компания «Мария» представит уникальный концепт «Вы у себя дома» на выставке MosBuild 2024

Экономика
23 марта 2024

На крупнейшей в стране международной строительно-интерьерной выставке MosBuild 2024, проведение которой запланировано 2-5 апреля в Москве, известным отечественным производителем кухонь и мебели для дома, компанией «Мария» будет представлен на уникальный концепт «Вы у себя дома», продолжающий тему компании 2023 года.

Эксклюзивные решения компании для всего дома можно увидеть не только в брендовых студиях «Мария», представленных в 130 городах нашей страны, но и на крупнейших международных выставках. Премьера концепта «Вы у себя дома» состоялась на выставке «Мебель-2023».  А вскоре на интерьерной выставке ARTDOM «Марией» был представлен и «Дом гедониста».

Разработанный специалистами компании специально для MosBuild стенд «Дом в ожидании праздника» презентует новое видение концепции «Вы у себя дома».   Стенд представляет из себя апартаменты площадью 50 кв.  м, большая гостиная которых обставлена комфортабельной мягкой мебелью, с телевизором и 10-метровой барной стойкой.

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