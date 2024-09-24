Компания «Мария» продолжает развивать франчайзинговую сеть бренда

На рынок Вологды вышла компания «Мария». В начале сентября состоялось открытие первой студии бренда на ул. Герцена. В компании рассчитывают, что смогут занять важное место на мебельном рынке Вологды.

Появление новой студии в Вологде – важный шаг в процессе развития франчайзинговой сети бренда. Запуск проекта осуществлен Ольгой Семеновой, одним из партнеров компании. Ранее она открыла студию «Мария» в Щербинке (Подмосковье).

В новой студии компания решила идти по пути воссоздания полноценного пространства для жизни. Посетители получают возможность погрузиться в настоящий интерьер квартиры, включая функциональную ванную комнату с постирочной и уютную гостиную.

В отличие от присутствующих на рынке игроков, «Мария» обладает более современной и мощной производственной базой, будучи способной предлагать клиентам приобретение комплексных интерьерных решений для всего дома.

Студия содержит ряд самых трендовых моделей кухонь «Марии». Наряду с демонстрацией функциональных возможностей мебели модели являются отражением существующих в мебельном дизайне тенденций.