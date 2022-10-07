Компания Medit выиграла четыре патентных спора против 3Shape

Технологии
7 октября 2022

Компания Medit Corp., мировой поставщик решений для 3D-сканирования, успешно защитилась в суде от четырех отдельных исков о нарушении патентных прав, поданных в Германии ее датским конкурентом — 3Shape A/S (3Shape).  За последние 3 года компания 3Shape активно пыталась привлечь Medit за нарушения патентных прав на основе четырех патентов (2 568 870, 2 400 919, 2 732 434, 3 401 876). Тем не менее, все четыре судебных процесса по этим патентам теперь завершены немецкими судами в пользу Medit. Кроме того, немецкие суды аннулировали один из четырех патентов.

«Мы рады видеть, что суд подтвердил безосновательность этих исков, а также тот факт, что это была попытка конкурента утвердить свой приоритет. Мы надеемся, что этот результат будет способствовать предотвращению безответственных правовых споров в будущем. Мы рассматриваем это как победу наших клиентов и партнеров, а в конечном итоге и всех тех, кто интересуется цифровой стоматологией. Эти решения обеспечивают более четкий и столь необходимый уровень безопасности на рынке цифровой стоматологии.  Компания Medit продолжит внедрять лучшие технологии в интересах наших клиентов и пациентов» 

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