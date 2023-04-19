Компания Menarini заключила эксклюзивное соглашение о дистрибуции системы AFIAS-10 Boditech

Компания A.Menarini Diagnostics S.r.l. объявила о заключении эксклюзивного соглашения по распространению системы AFIAS-10 и теста IGRA-TB Assay, что стало результатом нескольких лет плодотворного сотрудничества с компанией Boditech Med Inc. в Италии.

Настоящее соглашение предоставляет Menarini эксклюзивные права для распространения (в 34 странах Европы) комплексной системы тестирования AFIAS-10 — полностью автоматизированной диагностической платформы, способной проводить 10 различных независимых тестов параллельно.

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AFIAS-10 предлагает простую в использовании процедуру тестирования непосредственно из пробирок для забора крови с возможностью проведения нескольких тестов, которая обеспечивает быстрые результаты и позволяет быстро передавать медицинскую информацию. Универсальный картридж для платформы AFIAS готов к использованию и содержит все реагенты для анализа. В настоящее время он способен измерять более 50 параметров.

Тест IGRA-TB представляет собой анализ выбросов цитокинов для количественного определения гамма-интерферона (IFN-γ), производимого клетками крови человека, стимулируемыми антигенами микобактерии туберкулеза (МБТ). В частности, тест AFIAS IGRA-TB представляет собой простой, быстрый и экономичный флуоресцентный иммунотест, доступный на платформе AFIAS-10 и являющийся оптимальным средством тестирования на латентный туберкулез для лабораторий различного типа.

Туберкулез является одной из основных причин смертности во всем мире. По данным ВОЗ, во всем мире в 2021 году туберкулезом заболели примерно 10,6 миллиона человек, а умерли от этого заболевания в общей сложности 1,6 миллиона человек. В Европе примерно 230 000 человек заболели туберкулезом в 2021 году, и впервые за два десятилетия уровень заболеваемости, по оценкам, вырос на 1,2% по сравнению с 2020 годом.

Фабио Пьяццалунга (Fabio Piazzalunga), глава глобального подразделения A.Menarini Diagnostics S.r.l., заявил «Это соглашение представляет собой прекрасную возможность нашей компании внести вклад в повышение эффективности услуг лабораторной диагностики путем вывода на рынок ЕС инновационной системы комплексной иммунодиагностики, поскольку AFIAS-10 идеально подходит для децентрализованного использования с экономически эффективным позиционированием. Портфель анализов платформы включает тесты с высокой медицинской ценностью, такие как тестирование на латентный туберкулез. Распространение AFIAS-10 позволит использовать наши мощные торговые и маркетинговые ресурсы, развернутые в странах, охваченных соглашением».