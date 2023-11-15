Компания NEOM объявляет о начале реализации проекта Epicon – роскошного туристического направления на берегу Акабского залива

Совет директоров NEOM, компании, непрерывно развивающей северо-запад Саудовской Аравии, сегодня объявил о создании новейшего роскошного туристического направления под названием Epicon, предлагающего также жилую недвижимость на берегу моря.
Находящийся на берегу Акабского залива проект Epicon устанавливает новые стандарты гостеприимства и архитектуры. Две удивительные башни – одна высотой 225 м, а другая – 275 м, возвышаются на фоне пустынного ландштафта NEOM, как сверкающий миражВ них расположится отель экстра-класса на 41 номер и роскошные резиденции, состоящие из 14 люксов и апартаментов. Недалеко от отеля находится курорт Epicon, где гости могут отдохнуть в атмосфере спокойствия и изысканности в 120 номерах и 45 потрясающих пляжных бунгало.
Задуманный как ворота в будущее, проект Epicon предлагает отвлечься от забот и стрессов повседневной жизни. Будь то отдых в пляжном клубе, посещение спа-центра с индивидуальными оздоровительными процедурами, знакомство с окружающей природой, занятие одним из многочисленных видов водного спорта или ужин в ресторанах, где можно получить незабываемые кулинарные впечатления, – Epicon сможет порадовать всех гостей и жителей.
Epicon – прекрасное место как для путешествия, так и для проживания и процветания. Его гостям и жителям доступны поистине захватывающие впечатления, пробуждающие вкус к жизни. Роскошные резиденции и пляжные виллы приглашают испытать совершенно новый уровень наслаждения благодаря передовым инновациям, услугам мирового класса и превосходным ощущениям, позиционируя курорт как эталон фантастической жизни.
Гости и жители Epicon получат неограниченный доступ к удобствам мирового класса, а в дополнение – потрясающие панорамные виды NEOM. Среди удобств – современный тренажерный зал, библиотека, бассейны, рабочие и лаунж-зоны.
Новость об открытии проекта Epicon последовала за недавним объявлением о создании Leyja, экологически чистого туристического направления NEOM, расположенного в живописной природной долине. Широкий спектр впечатлений и мероприятий, предлагаемых в Epicon и Leyja, укрепит и обогатит предложения NEOM в области экотуризма, что отвечает более грандиозными целями Королевства.