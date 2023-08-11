Компания NETA Auto выходит на индонезийский рынок

Компания NETA открывает свой офис в Индонезии и официально представляет свои продукты на выставке международного автошоу Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, спустя год после выхода на зарубежные рынки. Как автомобильный бренд, который впервые был представлен на массовом рынке Китая в июне 2018 года и запустил свою первую серийную модель в ноябре 2018 года, сейчас NETA — это автомобильный бренд, который предлагает высокое качество и инновации премиум класса для электромобилей по всему миру. На этой выставке GIIAS компания NETA представила три продукта одновременно: модель NETA S — интеллектуальное спортивное купе; модель NETA U — интеллектуальный электрический внедорожник со сверхвысокой выносливостью; и модель NETA V — модный интеллектуальный автомобиль для молодежи.

Участие в автошоу GIIAS 2023 знаменует собой дебют NETA в Индонезии. Используя эту международную платформу, компания NETA выводит высокотехнологичные инструменты для путешествий на рынок Индонезии с населением более 200 млн человек и огромным потенциалом. Для данного автопроизводителя это также знаменует собой важный этап в процессе глобализации.

«В основе работы компании NETA лежат инновации и интеллектуальные технологии, поскольку мы считаем, что автомобили — это нечто большее, чем просто машины. Мы создаем три центра исследований и разработок продукции для максимизации производства высококачественных электромобилей с внедрением лучших инновационных технологий, которые были адаптированы к потребностям современного общества. Кроме того, NETA также сотрудничает с пятью всемирно признанными лидерами в области инноваций в различных сферах деятельности, чтобы максимизировать потенциал наших продуктов и услуг», — пояснил Ван Чэнцзе (Wang Chengjie), президент и директор PT NETA Auto Indonesia.

На презентации компания NETA объявила о своих планах начать продажу продукции в Индонезии с четвертого квартала текущего года. Она начнет принимать предварительные заказы во время проведения автошоу GIIAS в этом году.

«Мы очень гордимся тем, что представляем продукт высочайшего качества. Мы с уверенностью вкладываем средства в удовлетворение потребностей индонезийского народа и поддерживаем решение правительства Индонезии сделать автомобильную промышленность более экологичной. Мы надеемся, что компанию тепло примут, и что мы сможем объединить усилия и получить наилучший результат с помощью хорошего видения и миссии в Индонезии. В качестве первого шага, во время автошоу GIIAS 2023 индонезийцы могут оформить предварительный заказ на электромобили, которые соответствуют уровню мобильности индонезийского народа», — пояснил Ван Чэнцзе.

В этот день Его Превосходительство г-н Эйрлангга Хартарто, министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии, посетил стенд компании NETA на данном мероприятии с целью ознакомления с ее глобальной стратегией. Он также смог «вблизи» познакомиться с популярными зарубежными моделями автомобилей NETA.

Для NETA выход на глобальный уровень означает систематический экспорт, а не просто экспорт продуктов. После выхода на рынок Индонезии автопроизводитель сосредоточит свое внимание на локализованном развитии. 26 июля компания подписала меморандум о взаимопонимании с индонезийским партнером PT Handal Indonesia Motor. В рамках этого меморандума обе стороны будут совместно работать над локализованным сборочным производством продукции NETA со второго квартала 2024 года.

Придерживаясь своего лозунга «Технологии для всех», компания NETA с 2022 года разрабатывает глобальные планы. В настоящее время она вышла на различные зарубежные рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Центральной и Южной Америки. В перспективе компания NETA продолжит использовать глобальные возможности в сфере электрификации и интеллектуализации для создания продуктов, которыми буду пользоваться во всем мире.