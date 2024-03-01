Компания «О3-Коутингс» поставляет материалы для ключевых инфраструктурных проектов в РФ

В 2024 году исполняется 15 лет компании «О3-Коутингс» — разработчику и производителю защитных лакокрасочных материалов для строительства и безопасной эксплуатации индустриальных и инфраструктурных объектов.

За эти годы компания прошла путь от дистрибьюторского бизнеса до собственного производства. Материалы компании — результат адаптации продуктов лучших мировых ЛКМ-производителей к тяжелому российскому климату и жестким эксплуатационным условиям.

Когда говорят об «О3-Коутингс», обычно спрашивают, что означают три буквы «О». Это не секрет — три «О»: опыт, ответственность и ориентир на будущее. Но сегодня мы поговорим не про три «О», а про пять — топ-5 приоритетов «О3-Коутингс».

Экологичность

«Зеленые» инициативы — не пустой звук для владельцев, руководства и сотрудников компании. В «О3-Коутингс» принята стратегия долгосрочного развития, где «зеленым» инициативам уделено большое внимание.

В 2022 году важным шагом в этом направлении стал экологический аудит завода. Аудитором выступила компания «Салпама», которая консультирует российские предприятия по снижению выбросов, помогает рассчитывать углеродный след и реализует углеродные сертификаты. В результате «О3-Коутингс» получила сертификат «зеленой» энергии по двум сферам охвата: Scope 1 (прямые выбросы парниковых газов) и Scope 2 (косвенные энергетические выбросы парниковых газов), чем полностью нивелировала свой углеродный след.

С 2021 года все архитектурные покрытия линейки Триопро и М2 от «О3-Коутингс» выпускаются в таре из переработанного пластика ведущего мирового производителя Jokey. Коллаборация «О3-Коутингс», Jokey и «Сибур ПолиЛаб» позволила разработать действительно «зеленое» решение — упаковку, которая произведена с применением в качестве сырья пластика, полученного путем переработки потребительских отходов, и в дальнейшем может быть снова повторно переработана.

«Это важный шаг для решения проблемы пластиковых отходов в стране и первая подобная практика в России», — пояснили в компании «О3-Коутингс».

Инновации

В 2013 году на базе «О3-Коутингс» была создана лаборатория для разработки инновационных промышленных ЛКМ. Своей задачей лаборатория ставила создание спецпродуктов, адаптированных для суровых климатических условий нашей страны. Все рабочие линейки продуктов, которые производятся и с успехом продаются на сегодня — результат десятилетней деятельности Центра разработок «О3-Коутингс».

Продукция «О3-Коутингс» заменила импортные материалы, которые были одобрены ранее для использования в условиях Арктики на проекте «Арктик СПГ-2». Разработка компании полностью соответствует требованиям ISO 20088–1, ISO 20088–3 и ISO 22899-1 в части определения стойкости изоляционных материалов к утечкам криогенных жидкостей, выбросу струи, стойкости изоляционных материалов к высоким отрицательным температурным режимам и пассивных противопожарных материалов к струйному горению. Система огнезащитного покрытия была по достоинству оценена как заказчиками и потребителями, так и отраслью в целом: эта разработка принесла компании победу в номинации «Лучший реализованный проект года» в конкурсе «5 звезд. Лидеры химической отрасли».

Материалы «О3-Коутингс» находят применение во многих ключевых инфраструктурных современных проектах.

«Наши материалы применяются при строительстве крупнейших объектов по всей России. География — от Калининграда до Владивостока. Это и проект «Новатэка» Арктик СПГ-2, проекты «Газпрома» в Усть-Луге, проект «Сибура» Амурский ГХК. Металлоконструкции на всех перечисленных проектах сегодня защищены нашими покрытиями, разработанными здесь, в Сколково», — отметил генеральный директор «О3-Коутингс» Григорий Шифрин в интервью РБК Черноземье.

Кадры

«О3-Коутингс» старается постоянно привлекать молодежь и перспективные кадры. Чтобы заинтересовать кандидатов работой на производстве, на заводе компании в Ростовской области с октября 2023 года стартовала реферальная программа «Приведи друга». Она актуальна не только для рабочих вакансий, но и других свободных штатных единиц в филиале компании.

Работник предприятия может порекомендовать открытую вакансию своему знакомому и получить фиксированную премию, если новый сотрудник успешно пройдет испытательный срок и поступит на работу. В этой программе заинтересованы и работники, и компания, которая потратит меньше времени на найм и снизит текучесть кадров, а в итоге получит более заинтересованных кандидатов.

Первые итоги в «О3-Коутингс» подвели уже к декабрю 2023 года: численность штата сотрудников на заводе увеличилась на 7%. Самые актуальные вакансии были успешно закрыты.

Векторность развития

Компания «О3-Коутингс» не только развивает горизонтально ассортимент линеек индустриальных лакокрасочных материалов для антикоррозиии и огнезащиты, но и расширяет охват по применению, выходит за границы изначально определенных отраслей присутствия. Работая много лет на рынке огнезащитных материалов, создавая продукты для крупнейших проектов ТЭК, компания не ограничивается только потребностями энергетики и нефтегаза.

В 2023 году лаборатория компании по запросу рынка создала инновационный продукт — специальный химический состав для создания заградительных полос и тушения пожаров — Триофлейм 9000. Это улучшенный вариант американского состава Phos-Chek, но продукт О3 эффективнее и экономически более выгоден. Состав получил все необходимые сертификаты и прошел натурные испытания с ФБУ «Авиалесоохрана» в Кургане в мае 2023 года. Триофлейм 9000 показал себя с наилучшей стороны особенно при тушении горящих торфяников.

Еще одна из важных разработок компании в сфере защиты от огня и пожара — огнебиозащитный материал Триопро Вуд Финиш 5020. Изначально заказ на такой материал поступил от строительных подрядчиков: нужен был качественный экономичный материал для обработки деревянных лесов.

Триопро Вуд Финиш 5020 максимально замедляет горение, в результате конструкции в случае пожара выдерживают дольше: время на эвакуацию увеличивается. С другой стороны, важный аспект действия материала — защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы). Продукт универсален: его можно применять на открытом воздухе или под навесом, внутри закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещений.

Безопасность

Завод «О3-Коутингс» расположен в Азовском районе Ростовской области. Он оснащен современным оборудованием и максимально автоматизирован. Архитектурные материалы компании получили знак добровольной сертификации «Сделано на Дону». Эта система сертификации действует с 2013 года и выступает как дополнительная гарантия качества для потребителей. Знак присваивают тем производствам, которые соответствуют строгим требованиям и стандартам качества. Сертификация включает в себя тщательный аудит по множеству показателей: качество сырья, соответствие необходимым требованиям производственных процессов, качество и безопасность самой продукции, транспортировка и хранение.

Безопасность и надежность материалов «О3-Коутингс» доказывают не только испытания в сертификационных лабораториях, но и реальные жизненные ситуации. Так, например, антикоррозийные и огнезащитные продукты компании применялись при строительстве первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, общая площадь покрытия составила тогда 467 тыс. кв. м. А в апреле 2022 года на ГРЭС-2 произошел пожар, последствия ЧП удалось быстро ликвидировать, пострадавших не было. Материалы «О3-Коутингс» позволили сохранить целостность металлоконструкций объекта от разрушений. После такой проверки в режиме реальной ЧС подрядчик решил продолжить сотрудничество с компанией и в 2022 году заказал огнезащиту Триофлейм для применения при восстановлении поврежденного пожаром блока.