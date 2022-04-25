Компания Oi объявляет результаты оферты на покупку непогашенных обеспеченных облигаций

Компания Oi S.A. объявила результаты оферты на покупку всех своих непогашенных обеспеченных облигаций с преимущественным правом требования, процентной ставкой 8,750% годовых и сроком погашения в 2026 году

Настоящее объявление не предназначено для распространения в США и любой другой юрисдикции, в которой его распространение не соответствует действующему законодательству о ценных бумагах; оно не является предложением о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг, а также не подлежит рассмотрению в качестве приглашения или предложения о приобретении, покупке или подписке на ценные бумаги либо о заключении соглашения в связи с совершением любых подобных действий.

Компания Oi S.A. (далее «Оферент») объявила о завершении и результатах проводимой ходе судебной санации оферты на покупку за наличные (далее «Оферта») всех без исключения своих непогашенных обеспеченных облигаций с преимущественным правом требования, процентной ставкой 8,750% годовых и сроком погашения в 2026 году (далее «Облигации»). Оферент сделал оферту в соответствии и во исполнение обязательств Оферента, предусмотренных в разделе 4.07 Облигационного соглашения от 30 июля 2021 года, регламентирующего выпуск и обращение Облигаций.

Срок действия Оферты (далее «Срок действия») истек 20 апреля 2022 года в 17:00 по нью-йоркскому времени.

Оферент был уведомлен о том, что на момент публикации настоящего уведомления Облигации на общую номинальную сумму в размере 868 643 000 долл. США, что составляет приблизительно 98,71% от общей непогашенной номинальной суммы Облигаций, были выставлены на продажу (и не сняты надлежащим образом) в соответствии с тендерной офертой. Оферент согласился на покупку всех надлежащим образом выставленных (и не отозванных) Облигаций до публикации настоящего уведомления. Ожидается, что расчеты по тендеру будут произведены 26 апреля 2022 года (далее «Дата оплаты»). Держатели надлежащим образом выставленных до опубликования настоящего уведомления (и не отозванных) Облигаций получат 1029,17 долл. США за каждую номинальную сумму надлежащим образом выставленных и принятых к покупке (не отозванных) Облигаций в размере 1000 долл. США, плюс начисленные и невыплаченные проценты (при наличии) по принятым к покупке Облигациям начиная с даты последней выплаты по процентам (включительно), предшествующей Дате платежа, но не включая саму Дату платежа.

Оферта была проведена в соответствии со сроками и условиями, изложенными в Предложении о покупке от 13 апреля 2022 года и соответствующем Уведомлении о гарантированной поставке (далее совместно «Документы оферты»). Держатели Облигаций могут получить копии Документов оферты в компании Global Bondholder Services Corporation, которая является информационным и тендерным агентом Оферты. Связаться с представителем компании можно по телефонам +1 212 855-654-2015 (бесплатный), +1 212 430-3774 (оплачиваемый вызов), а также по электронной почте contact@gbsc-usa.com или на сайте https://www.gbsc-usa.com/oi.

Ни Документы оферты, ни какие-либо сопутствующие документы не были поданы на рассмотрение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в другую федеральную комиссию по ценным бумагам или в аналогичную комиссию на уровне штата, равно как и в соответствующий регулирующий орган любой другой страны. Ни один орган не давал заключения относительно точности или адекватности Документов оферты или любых связанных с ними документов, а любые заявления об обратном являются незаконными и могут считаться уголовным преступлением.

Настоящее объявление не является предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо Облигаций. Оферта проводилась исключительно Оферентом в соответствии с Документами оферты. Оферта не была адресована держателям Облигаций, на которых распространяется юрисдикция тех стран, где Оферта или ее принятие не соответствует действующему законодательству по ценным бумагам. Соответственно, Оферент не принимал предложения о продаже Облигаций от держателей, на которых распространяется юрисдикция таких стран.

Особая оговорка относительно заявлений прогнозного характера

Данный пресс-релиз содержит определенные заявления прогнозного характера. Заявления, которые не являются историческими фактами, включая заявления о наших убеждениях и ожиданиях, являются заявлениями прогнозного характера. Слова «поддерживать», «планировать» и «намереваться» и аналогичные выражения, относящиеся к Оференту, предназначены для обозначения заявлений прогнозного характера. Такие заявления отражают текущее мнение руководства и подвержены ряду рисков и неопределенностей. Эти заявления основаны на многих предположениях и факторах, включая общие экономические и рыночные условия, условия в отрасли и операционные факторы. Любые изменения в таких предположениях или факторах могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от текущих ожиданий. Не следует чрезмерно полагаться на такие заявления. Прогнозные заявления актуальны только на тот момент, когда они были сделаны.