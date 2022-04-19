Компания «Приморскуголь» организовала для приморских школьников открытый экологический урок

Открытый экологический урок для школьников посёлка Новошахтинский состоялся по инициативе компании «Приморскуголь» (входит в состав АО «СУЭК).

Инженер-эколог разрезоуправления «Новошахтинское» Елена Соболева рассказала ученикам 9, 10 и 11 классов школы № 2 о проводимых на предприятии мероприятиях по бережному отношению к окружающей среде, а также показала фильм, посвящённый угольному разрезу «Павловский №2». В текущем году разрез отмечает 40-летний юбилей со дня ввода в промышленную эксплуатацию.

Видеофильм о предприятии показал с высоты птичьего полета всю красоту и масштаб угледобывающего производства. Инженер-эколог Елена Соболева рассказала о своём трудовом пути, о том, как она пришла работать в РУ «Новошахтинское», и о своей любимой профессии.

Представители трудовых отрядов СУЭК, которые также присутствовали на открытом уроке, поведали о своём опыте по участию в благоустройстве горняцкого посёлка. Каждое лето ребята очищают от мусора берега водных объектов, высаживают деревья и поддерживают чистоту в населённом пункте. Ежегодное проведение подобных мероприятий способствует формированию экологической культуры и воспитанию бережного отношения к природе.

Ученики искали ответы на вопросы: «Что такое экология?», «Что такое окружающая среда?», «Какую ёлку необходимо покупать на Новый год: искусственную или живую?», «Ель и ёлка – это одно и то же растение или нет?». Ответы на эти и другие вопросы определили самого неравнодушного и любознательного среди слушателей. Им оказался ученик 10 «А» класса Алексей Дорогань, который получил памятный подарок от разрезоуправления «Новошахтинское».

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.