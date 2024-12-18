Robertshaw Controls Company, ведущая компания в области проектирования, конструирования и производства, опубликовала разъяснение относительно продажи в октябре своего завода в Трнаве, Словакия.

Почти сразу после завершения этой продажи компания Robertshaw обнаружила ряд неточных и вводящих в заблуждение утверждений. Одновременно с передачей завода была проведена реструктуризация операций компании Robertshaw в США, что позволило Robertshaw избавиться от долгов в объеме около 650 млн долларов США, значительно улучшив ликвидность и обеспечив компании финансовую гибкость для инвестиций в рост и улучшение обслуживания своей глобальной клиентской базы. Эта реструктуризация проводилась совершенно независимо от продажи завода, и любая информация об обратном является ложной. Компания продолжает неуклонно поддерживать европейский рынок и сохраняет приверженность долгосрочным операциям и продолжению роста на многих существующих производственных площадках по всему миру.

Продажа завода отвечала наилучшим интересам компании и 130 сотрудников завода в Трнаве, которые в результате продажи смогли сохранить свои рабочие места на заводе.

Финансовая устойчивость компании подтверждается 125-летней годовщиной с ее основания и 125-летней непрерывной историей инноваций. «Сегодня у нас работает более 4800 сотрудников в 14 странах по всему миру, — сказал Джон Хьюитт (John Hewitt), главный исполнительный директор Robertshaw. — Многое изменилось, но одно осталось неизменным — наша приверженность улучшению всего, что касается электрических и газовых кухонных плит, холодильников, отопления, стирки и сушки одежды и многого другого. Мы будем рады продолжать производство инновационных и высококачественных изделий для наших клиентов на протяжении следующих 125 лет».