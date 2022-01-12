Компания «РТ-Инвест» предложила руководству Краснодарского края строительство трех комплексов по переработке отходов

Компания «РТ-Инвест» представила главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву новую концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами. Программа предполагает строительство трех комплексов по переработке отходов. Для размещения одного из них выбран Темрюкский район, еще один должен появиться в Сочи.

По словам Кондратьева, соответствие набору всевозможных экологических требований является, который ознакомился с концепцией, важнейшим условием, так как речь идет о курортных зонах.

На первом этапе должна быть обеспечена комплексная инфраструктура обращения с ТКО. По задумке разработчиков, поначалу внедряется раздельный сбор, промышленная сортировка, компостирование органики и переработка вторичного сырья. Программа предполагает строительство 3 комплексов по переработке отходов.

На втором этапе предусмотрено появление двух заводов, где осуществляется энергетическая утилизация «хвостов» (отходы, не участвующие во вторичном обороте). Это создаст возможность к 2027 г. провести рекультивацию и закрытие 14 полигонов, и обеспечить снижение до 15% доли захоронений.