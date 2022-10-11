Компания «Русский уголь» рекультивирует отработанные земельные участки

Рекультивация земель – самая ответственная часть работы, завершающая производственный процесс добычи твердого топлива. Компания «Русский Уголь» (основана предпринимателем Михаилом Гуцериевым) занимается восстановлением отработанных земельных участков на постоянной основе.

В Красноярском крае горняками рекультивированы и озеленены земли на площади 10 га. Компанией «Красноярсккрайуголь» (Красноярский край), входящей в состав холдинга, и ее филиалом «Переясловский разрез» в рамках выполнения биологического этапа рекультивации нарушенных земель высажено 27 692 сеянца сосны. При соблюдении технологии посадки приживется 95% саженцев, в данном случае речь может идти о 26 тыс. растений. Высаженные сеянцы имеют возраст 2 года, и пять последующих лет специалисты компании будут наблюдать и ухаживать за высаженными деревьями.

В 2022 году АО «Красноярсккрайуголь» и разрезом Саяно-Партизанский в кооперации со специалистами ФГБУ «Главрыбвод» было выпущено в реку Енисей порядка 18 тыс. мальков стерляди.