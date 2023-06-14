Компания Shanghai Electric представила план действий по достижению двух углеродных целей

Мир
14 июня 2023

Компания Shanghai Electric представила свой план по достижению двух углеродных целей на первой Шанхайской международной выставке технологий, продуктов и достижений в области углеродной нейтральности (Carbon Neutrality Expo) – первой в истории тематической выставке по углеродной нейтральности в Китае. План предусматривает принципиально новые комплексные решения для энергосистем нового типа, а также трехмерные решения для промышленных парков с нулевыми углеродными выбросами.

План действий включает систематические меры и стратегическое планирование компании Shanghai Electric по оптимизации и модернизации своей корпоративной структуры в различных сферах углеродных выбросов с целью достижения двух углеродных целей компании на основе ее собственной деятельности. Конечные цели включают 70-процентное сокращение выбросов углекислого газа на единицу ВВП к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года, достижение углеродной нейтральности путем достижения пика углеродных выбросов, а также достижение полной углеродной нейтральности всей цепочки создания стоимости к 2055 году.

План действий компании Shanghai Electric ориентирован на два основных сценария применения: «комплексное» новое решение для энергетической системы и «трехмерное» решение для промышленных парков с нулевыми углеродными выбросами. Используя три основные направления: «экологическое» преобразование процессов, замещение на экологически чистую энергию и «экологичное» интеллектуальное управление логистическими цепочками, а также три пути замещения энергии, повышения энергоэффективности и циркуляции ресурсов, компания Shanghai Electric нацелена на создание и развитие надежных платформ «двойного углерода», углеродных технологий, промышленных инноваций и промышленного капитала. Эти усилия направлены на ускорение оптимизации и модернизации промышленной структуры.

Что касается плана действий, компания Shanghai Electric поделилась следующими примерами преобразования традиционной энергетики в низкоуглеродную, а также исследованиями в области развития и применения экологически чистой энергетики:

Угольная энергетика  – Компания Shanghai Electric разработала систему продуктов для угольной энергетики, которая непрерывно бьет мировые рекорды по самому низкому потреблению угля. В частности, сверхкритический блок вторичного перегрева мощностью в миллион киловатт на электростанции Datang Dongying Power Plant достиг КПД 49,4%, сократив потребление угля до 248,86 г/кВт·ч и установив новые ориентиры самого низкого потребления угля в мире.

Гидроаккумулирующая электростанция – Пятый энергоблок гидроаккумулирующей электростанции Changlongshan Pumped Storage Power Station, расположенной в уезде Аньцзи провинции Чжэцзян, был официально подключен к электросети и введен в промышленную эксплуатацию. Эта электростанция имеет водонепроницаемый корпус длинной 710 метров и реверсивный блок мощностью свыше 300 МВт, что делает ее первой в мире в своем роде.

Ветроэнергетика – Компания Shanghai Electric доминирует на рынке ветроэнергетики Китая в течение восьми лет и завоевала международное признание. Компания успешно завершила крупнейший в мире коммерческий одномодульный ветроэнергетический проект и проект с самым большим диаметром ветровой турбины.

Солнечная энергетика – Компания Shanghai Electric способна обеспечивать круглосуточное непрерывное производство электроэнергии, используя 100% возобновляемых источников энергии. Она обладает самой большой в мире индивидуальной мощностью установок концентрированной солнечной энергии (CSP) и фотоэлектрических (фотоэлектрическими) установок. Примечательно, что проект CSP мощностью 950 МВт в Дубае позволяет достичь средней цены на электроэнергию в 7,3 цента США за киловатт-час и сократить выбросы углекислого газа на 1,6 млн тонн в год.

Литий-ионные аккумуляторные системы хранения энергии – Компания Shanghai Electric продемонстрировала комплексное применение литий-ионных аккумуляторов в различных сценариях, включая сетевые, пользовательские и энергосберегающие системы. Компания первой внедрила модель совместного хранения энергии на стороне сети.

Хранение гидроэлектроэнергии – Компания Shanghai Electric имеет серию аккумуляторных, электролитных и системных модулей с возможностью модульного проектирования, производства и инженерной доставки. Ее решения экспортировались в Европу, Японию, Австралию и другие регионы.

Водородная энергетика – Компания Shanghai Electric охватывает всю производственно-сбытовую цепочку в области водородной энергетики, включая производство, хранение водорода, заправочные станции, а также проектирование и производство газовых турбин для смешивания водорода.

Centralized Digital Intelligence Platform – разработанная компанией Shanghai Electric промышленная интернет-платформа SEUnicloud 2.0 обеспечивает цифровизацию и централизованное управление. Она служит основой для централизованного управления на уровне станций, строительства виртуальных электростанций и интеграции с проектами в области возобновляемой энергетики.

Кроме того, компания Shanghai Electric специализируется на проектировании, исследованиях и разработках, производстве и обслуживании тяжелого газового оборудования, оборудования для атомной энергетики, комплексных решений в области передачи и распределения электроэнергии, а также комплексных решений для интеллектуальных и интегрированных систем.

Что касается решений для промышленных парков с нулевыми углеродными выбросами, Shanghai Electric специализируется на таких аспектах, как проектирование и строительство экологически чистых промышленных предприятий, распределение источников возобновляемой энергии, цифровые экологически чистые интеллектуальные производственные линии, промышленные приводы и интеллектуальные системы управления, основные продукты, интеллектуальное строительство, интеллектуальные платформы управления эксплуатацией и здоровьем для железнодорожного транспорта, опреснение морской воды и преобразование системы утилизации отходов в масштабах парка.

Компания Shanghai Electric планирует продолжить использование своих комплексных преимуществ в сфере производства высокотехнологичного оборудования, а также сотрудничество с отраслевыми организациями для содействия экологической трансформации и модернизации. Имея 120-летнюю историю, компания Shanghai Electric играет важнейшую роль национального фундамента отрасли и стремится расширить возможности глобального промышленного развития посредством технологий и инноваций, внося свой вклад в улучшение жизни человечества.

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