Компания «Симпреал» оплатила замену системы отопления в пищеблоке школы в Новоорске

Производитель керамического каолинитового сырья компания «Симпреал» выполнила ремонт пищеблока в школе поселка Новоорск в Оренбургской области.

Компания «Симпреал», ведущий российский производитель каолинитового керамического сырья, помогла одной из школ Новоорского района Оренбургской области провести ремонт. Проект был реализован в рамках укрепления сотрудничества между производителем и районной администрацией.

«В Новоорском районе реализуется программа «Развитие образования в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области». В рамках подпрограммы «Безопасность образовательного учреждения Новоорского района Оренбургской области» был запланирован ремонт пищеблока школы №2 п. Новоорск. Часть работ была выполнена за счет спонсорских средств», – комментирует Елена Викторовна Семёнова, глава администрации Новоорского района.

«Цеха в столовой школы были пристроены более 25 лет назад. Капитального ремонта за эти годы не было. Отопление износилось на 90%, (трубы не давали 100% тепла), работать было крайне некомфортно. Поэтому в первую очередь начали с ремонта отопления», – отмечает Ирина Михайловна Горбунова, директор средней общеобразовательной школы №2 п. Новоорск.

ПАО «Симпреал» заменило систему отопления в пищеблоке школы, в которой обучается более 900 детей. Компания взяла на себя поиск подрядчика и полностью профинансировала проведение работ. Ремонт удалось завершить в кратчайшие сроки: менее чем за две недели.

«Решение помочь школе не было спонтанным. Оренбуржье – родина компании «Симпреал», в некотором смысле – наш дом. Безусловно, нам хочется видеть этот «дом» процветающим и благоустроенным. В школе №2 учится большое количество детей наших сотрудников, большинство из которых живет в Новоорске. Обновленный пищеблок станет для них небольшим подарком к новому учебному году», – отмечает руководство ПАО «Симпреал».

«Реализация данного проекта имеет большое значение для района, так как качество образования напрямую зависит от состояния образовательных учреждений. Безопасность учеников и персонала школы является нашей приоритетной задачей», – прокомментировала Елена Викторовна Семёнова, глава администрации Новоорского района.

ПАО «Симпреал» связывают давние партнерские отношения с администрацией Оренбургской области в целом и Новоорского района в частности. Компания активно участвует в местной общественной жизни, помогает образовательным и дошкольным учреждениям. Весной этого года совместно со студентами Новоорского филиала Технического техникума имени А. И. Стеценко была высажена тополиная аллея имени основательницы компании Раисы Нажмитдиновны Юлташевой. Компания «Симпреал» оказывает поддержку развитию спорта в регионе и финансирует организацию футбольных турниров среди молодежи.

Справка о компании:

«Компания «Симпреал» основана 19 декабря 2011 года, ранее ПАО «Новоорская керамика».

«Симпреал» – лидирующая компания в России по производству каолинитового керамического сырья с собственной ресурсной базой и технологиями по переработке. Разрабатывает и поставляет высококачественное керамическое сырьё для промышленного производства: керамогранита, керамической плитки, санфаянса, пропанта и кирпича.

Основополагающий принцип деятельности компании – рациональное использование и распределение природных ресурсов, повышение стандартов качества керамической отрасли, предоставление предприятиям высокомарочной продукции, которое сопровождается высоким уровнем сервиса.

«ПАО «Симпреал» – совершенствуя себя, мы совершенствуем мир».

Более подробную информацию о компании вы сможете найти на сайте sympreal.ru