Компания «Симпреал» приняла ряд мер для защиты персонала в условиях аномальной жары

Компания «Симпреал», являющаяся одним из лидеров на отечественном рынке керамического сырья, приняла ряд мер по защите персонала в условиях аномальной жары, которая установилась в Оренбургской области. В пос. Новоорск находится производственная площадка компании и разрабатываемое ею Новоорское месторождение каолинитовых глин.

Спецодежда и обувь из плотной ткани выделены сотрудникам для предотвращения чрезмерного теплового излучения. Совокупная продолжительность термической нагрузки составляет не более 5 часов за смену для работников, которые трудятся в спецодежде, и 2 часа – для тех, кто работает без нее.

Организация питьевого режима играет особую роль. Сотрудники имеют доступ к прохладной воде в достаточных объемах, она находится недалеко от рабочих мест. Прорабатывается возможность поставок минеральной воды.

Руководство компании сократило до 15-20 минут длительность отрезков непрерывной работы при температуре 32,5°C, при этом введены обязательные перерывы в охлаждаемых помещениях в течение 10-12 мин.