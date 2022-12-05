Компания Sinoboom вошла в число 50 ведущих производителей строительной техники 2022 года

Мир
5 декабря 2022

21 ноября 2022 года в Шанхае прошел саммит 50 ведущих мировых производителей строительной техники. Компания Sinoboom вошла в список 50 ведущих мировых производителей строительной техники этого года, заняв 48-е место.

Кроме того, компания Sinoboom была отмечена двумя наградами за значительные достижения. Первую награду компанию Sinoboom получила как одна из десяти наиболее прибыльных компаний, а вторую — как одна из десяти компаний с самой высокой доходностью капитала.

Саммит 50 ведущих мировых производителей строительной техники проводится ежегодно с 2002 года и отмечает достижения компаний в этой отрасли в глобальном масштабе. Председатель правления Sinoboom Стивен Лю (Steven Liu) посетил саммит в Шанхае и выступил на нем с программной речью. В штаб-квартире компании Sinoboom в Чанше ее генеральный директор Сьюзан Сюй (Susan Xu) рассказала о неизменном стремлении компании Sinoboom к техническому совершенству, чтобы стать авторитетным производителем оборудования мирового класса. Мы рады, что наши усилия получили такое признание, сказала она.

Компания Sinoboom, основанная в 2008 году, является мировым производителем решений для мобильных подъемных рабочих платформ. В 2021 году она вошла в первую десятку ежегодного рейтинга Access M20, публикуемого компанией Access International. Ее глобальная штаб-квартира находится в г. Чанша — столице китайских отраслей строительства и тяжелого машиностроения. Компания Sinoboom, специализирующаяся на передовых исследованиях, высококачественном производстве и техническом обслуживании, предлагает один из самых полных ассортиментов продукции в отрасли. Продажа и техподдержка продукции компании Sinoboom осуществляется через глобальную сеть компании, которая охватывает Северную Америку, Европу, Юго-Восточную Азию, Австралию, Ближний Восток, Южную Америку и многие другие страны.  

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