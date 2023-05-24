Компания Supermicro выпускает серверы с СЖО NVIDIA HGX H100 8 и 4-GPU H100

Компания Supermicro, Inc., являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для систем облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и систем связи стандартов 5G/Edge, продолжает расширять ассортимент оборудования для центров обработки данных за счет выпуска комплексных решений для стоечных шкафов NVIDIA HGX H100, оснащаемых системами жидкостного охлаждения. Передовые технологии систем жидкостного охлаждения, разработанные компанией Supermicro, позволяют сократить срок от начала изготовления до ввода в эксплуатацию, повысить уровень производительности, а также снизить уровень эксплуатационных расходов центров обработки данных при значительном снижении коэффициента энергоэффективности. Согласно оценкам, при использовании систем жидкостного охлаждения Supermicro (по сравнению с центрами обработки данных с воздушным охлаждением) размер экономии для центров обработки данных в плане затрат на электропитание достигает уровня 40%. Кроме того, возможно сокращение расходов на непосредственное охлаждение до 86%, по сравнению с существующими центрами обработки данных.

«Компания Supermicro продолжает занимать лидирующие позиции в этой отрасли, удовлетворяя непрерывно растущие потребности в области систем с применением искусственного интеллекта и современных центров обработки данных по всему миру», – заявил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор компании Supermicro. «Наши инновационные серверы, оснащенные графическими процессорами, в которых применяется наша технология жидкостного охлаждения, позволяют значительно снизить уровень энергопотребления центров обработки данных. Учитывая количество энергии, необходимое для обеспечения современных быстроразвивающихся крупномасштабных моделей с применением искусственного интеллекта, оптимизация совокупной стоимости владения и общих затрат на окружающую среду имеет для операторов центров обработки данных решающее значение. Мы обладаем большим опытом в области проектирования и построения целых стоек высокопроизводительных серверов. Эти серверы с применением графических процессоров разработаны с нуля и предназначены для интеграции в стойки с системами жидкостного охлаждения с возможностью масштабирования. Они характеризуются превосходным уровнем производительности, высоким КПД и простотой развертывания, что позволяет нам удовлетворять требования наших клиентов в кратчайшие сроки».

Стойки, оптимизированные для работы с системами искусственного интеллекта и оснащаемые продуктами из новейших линеек Supermicro, включая линейки серверных продуктов Intel и AMD, могут быть оперативно созданы на основе стандартных инженерных шаблонов, а также легко настроены в соответствии с уникальными требованиями пользователей. Компания Supermicro продолжает предлагать самую широкую в отрасли линейку продукции с самыми высокопроизводительными серверами и системами хранения данных для решения сложных вычислительных задач. Интегрированные стоечные решения обеспечивают клиентам уверенность и возможность подключения шкафов, подключения к сетям, а также повышения уровня производительности с опережением темпа управления технологией.

Сверхсовременный сервер с графическими процессорами и системой жидкостного охлаждения включает в себя сдвоенные процессоры Intel или AMD и четыре или восемь взаимосвязанных графических процессоров с тензорными ядрами NVIDIA HGX H100. Использование систем жидкостного охлаждения позволяет снизить уровень энергопотребления центров обработки данных до 40%, что, в свою очередь, приводит к снижению объема эксплуатационных расходов. Кроме того, обе системы значительно превосходят решения предыдущего поколения, оснащенные графическими процессорами NVIDIA HGX, что обеспечивает увеличение уровня производительности до 30 раз, а также повышение КПД современных моделей трансформаторов с более высокой скоростью соединения между графическими процессорами и сетями и хранилищами данных, выполненных с применением стандарта PCIe 5.0.

