Компания TOJOY получила награду на китайско-арабском саммите по инвестициям в стартапы-единороги

На арабо-китайском саммите по инвестициям в стартапы-единороги в рамках 12-ого ежегодного инвестиционного совещания, состоявшегося в Абу-Даби 9 мая 2023 года, TOJOY Group получила награду «Unicorns Social Impact Awards», которая присуждается за выдающийся вклад TOJOY в поддержку Великой экономики совместного потребления и ускорение развития инновационных предприятий. Его Превосходительство д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли ОАЭ и вице-председатель Совета по промышленному развитию, а также Его Превосходительство Дауд Аль Шезави, председатель ежегодного инвестиционного совещания, вручили награду г-ну Гэ Цзюню, глобальному генеральному директору TOJOY Group.

Его Превосходительство д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли ОАЭ и вице-председатель Совета по промышленному развитию, и Его Превосходительство Дауд Аль Шезави, председатель ежегодного инвестиционного совещания, вручили награду г-ну Гэ Цзюню

Г-н Гэ Цзюнь выразил благодарность за оказанную ему честь. Он отметил, что это результат усилий компании TOJOY по продвижению и развитию Великой экономики совместного потребления, приложения всех усилий для ускорения развития инновационных предприятий, а также дальнейшего внедрения инноваций и продвижения вперед. На протяжении последних 32 лет TOJOY уделяла приоритетное внимание инновационному развитию, приносила большую пользу обществу за счет технологических инноваций и повышения качества предоставления услуг.

Приятно видеть, что на этом мероприятии такую же награду также получила компания Xiaoyudida (XYDD). Компания XYDD продвигается на платформе TOJOY, а ее бизнес развивается быстрыми темпами.

Фактически, являясь глобальным предприятием, предоставляющим платформу на основе больших данных миллионов предпринимателей, компания TOJOY расширила свою коммерческую деятельность до более чем 40 городов в Китае и за рубежом. На платформе собралось более 2,8 миллиона владельцев малого и среднего бизнеса с более чем 18 000 инновационных корпоративных ресурсов.

«В настоящее время отрасли в мире нуждаются в преобразовании и модернизации. А в Китае около 10 000 инновационных предприятий ежегодно нуждаются в различных ресурсах для поддержки своего развития, и 10 миллионам владельцев традиционных МСП необходимо трансформировать и модернизировать свои предприятия. Это требует расширения возможностей платформ совместного использования, что является нашей ответственностью». Г-н Гэ Цзюнь призывает участников этой конференции уделять больше внимания экономике Китая, сотрудничать с китайскими партнерами, ускорять внедрение инноваций и рост вместе с компанией TOJOY, чтобы воспользоваться будущими рыночными возможностями.