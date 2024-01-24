Компания TUMI названа «Официальным багажом» PGA TOUR и LPGA

Международный бренд для путешествий и стиля жизни TUMI объявил о многолетнем партнерстве с LPGA и PGA TOUR, назвав TUMI «Официальным багажом» обеих организаций. Партнерство TUMI с PGA TOUR и LPGA укрепляет ориентированность на крупные глобальные спортивные партнерства, такие как «Тоттенхэм Хотспур» из Премьер-лиги, гоночная команда McLaren и Ассоциация профессиональных теннисистов. Присоединение TUMI к гольфу совпадает с выходом первой полноценной коллекции для гольфа, в которую входят высококачественная и инновационная продукция, которая охватывает как спорт, так и соответствующий стиль жизни.

В качестве старта этого престижного мужского и женского партнерства компания TUMI организовывает интерактивный стенд на PGA Show на этой неделе в Орландо (Флорида), где будут представлены образцы продукции, посещения знаменитостей и программы на месте.

«Мы рады приветствовать TUMI в нашей семье PGA TOUR, а также партнеров LPGA, — сказал комиссар PGA TOUR Джей Монахан (Jay Monahan). — Это сотрудничество с LPGA подчеркивает ценности TUMI и наше совместное стремление к улучшению нашей игры, делая ее доступной для всех».

«Мы рады приветствовать это невероятное партнерство с TUMI в качестве «Официального багажа» LPGA и PGA TOUR, — сказала комиссар LPGA Молли Марку Самаан (Mollie Marcoux Samaan). — Это партнерство не только знаменует нашу общую преданность совершенствованию, но и подчеркивает наше стремление к повышению возможностей женщин в спорте по всему миру. Во время глобального турнира, который проводится в 10 странах, коллекция TUMI для гольфа идеально подходит для LPGA, а наше партнерство отобразит дух решимости, качества и стиля, который присущ и LPGA, и TUMI. Мы с нетерпением ожидаем надежного сотрудничества между LPGA, PGA TOUR, и TUMI, которое ознаменует путешествия и триумфы наших спортсменов на поле и за его пределами».

«PGA TOUR с радостью приветствует TUMI в нашей семье, чтобы иметь возможность представить этот легендарный бренд нашим спортсменам и поклонникам по всему миру, — сказал Браян Оливер (Brian Oliver), исполнительный вице-президент PGA TOUR по корпоративным партнерствам. — Все игроки в гольф, как на любительском, так и на профессиональном уровне, выиграют от доступа к уникальной продукции и стилю TUMI, когда они официально придут в мир гольфа».

«Мы гордимся началом сотрудничества с PGA TOUR и LPGA, чтобы отметить достижения этих всемирно почитаемых спортсменов, — сказал Эндрю Доусон (Andrew Dawson), президент TUMI. — В TUMI мы всегда стремимся удовлетворять потребности и интересы наших потребителей и единомышленников. Обслуживание как профессиональных спортсменов, так и любителей стало обдуманным, но искренним шагом для нашего бренда».