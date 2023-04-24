Компания Vantage получила награду Best APAC Region Broker от ADVFN International Awards 2023

Мультиактивная брокерская компания Vantage стала первой в номинации Best APAC Region Broker («Лучший брокер Азиатско-Тихоокеанского региона») на церемонии вручения премии ADVFN International Awards 2023.

Уже второй год подряд компания Vantage получает высшие награды в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вслед за ранее полученными одиннадцатью наградами в начале 2023 года.

Марк Деспальер (Marc Despallieres), руководитель по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage, заявил:

«Наша команда упорно работала над тем, чтобы сохранить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и мы продолжили формирование сильной команды местных аналитиков для обслуживания своих клиентов в регионе. На сегодняшний день образовательная деятельность компании охватывает тысячи людей благодаря прямым трансляциям, чатам сообщества на наших сайтах и очным курсам в отдельных странах, которые мы надеемся внедрить и в других, с учетом потребностей наших клиентов.

Для нас большая честь получить сегодня признание за наши усилия. И хотелось бы добавить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Для Vantage это только начало, и мы благодарны нашим клиентам, которые остаются главной мотивацией к нашему дальнейшему совершенствованию».