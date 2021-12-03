Компания Vietjet объявила о запуске с июля 2022 года беспересадочных рейсов из Вьетнама в Москву

Сегодня Vietjet объявила об осуществлении беспересадочного рейса в Европу, официально запустив сеть международных полетов в преддверии восстановления международного путешествия. С середины 2022 года рейсы Vietjet соединяют столицу Ханой, южный город Хошимин и прибрежный туристический город Нячанг со столицей России Москвой.

Событие было объявлено в присутствии президента Нгуен Суан Фука и высокопоставленных официальных лиц Вьетнама и Российской Федерации, представителей бизнеса двух стран, российских туристических компаний в рамках государственного визита президента Вьетнама в Россию.

Авиарейс Ханой – Москва выполняется с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям с 3 июля 2022 года. Рейс Хошимин – Москва выполняется в такое же время при стыковке 2 часа в Ханое. А рейс Нячанг – Москва выполняется с частотой два раза в неделю по понедельникам и пятницам с 10 июля 2022 года. Все три рейса обслуживаются в аэропорте Шереметьево, расчетное время полета в одну сторону составляет примерно 10 часов (без стыковки) на современном самолете А330-300 авиакомпании с услугой Skyboss Premiere.

Церемония объявления о новых авиарейсах была торжественно проведена по доброй русской традиции с хлебом и солью, продемонстрировавшей гостеприимство России президенту Нгуен Суан Фуку, высокопоставленной делегации Вьетнама, а также свидетельствовавшей о положительном отношении к новым рейсам Vietjet.

Москва, столица России, является привлекательным местом в Европе с уникальной архитектурой и культурой, где встречаются культуры Азии и Европы. Этот великолепный город является центром развлечений, давно стал туристической достопримечательностью, привлекающей туристов множеством интересных мероприятий. Вьетнам стал одним из лучших направлений в мире после эпидемии COVID-19 благодаря своей красивой природе, разумным ценам, гостеприимству и дружелюбию. В частности, политический, экономический и культурный центр Ханой также является точкой отправления к всемирно известным туристическим достопримечательностям, таким как курорт Сапа, залив Халонг и комплекс Чанг-ан, пещера Шондоонг. В последние годы Нячанг стал излюбленным местом иностранных туристов, особенно российских, благодаря уникальной кухне и развитым туристическим услугам. Прибрежный город всегда был излюбленным местом многих российских туристов на протяжении многих лет. А Хошимин подтверждает роль самого крупного финансового и экономического центра в стране.

Г-н Динь Виет Фыонг, генеральный директор Vietjet, сказал: «Vietjet готова к международным маршрутам. Мы продолжаем инвестировать в современный авиапарк и в ближайшем будущем продолжим расширять нашу сеть межконтинентальных рейсов. Я считаю, что рейсы в Россию будут свидетельством наших обязательств перед клиентами в отношении продуктов и услуг».

Vietjet осуществляет широкую сеть авиарейсов во Вьетнаме и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Преодолев пандемию, авиакомпания возобновила внутренние и многие международные рейсы из Вьетнама. В ближайшем будущем авиакомпания продолжит расширять свою сеть полетов во все континенты. Vietjet управляет новым, экономичным, современным флотом, техническая надежность которых отмечается одними из ведущих региональных и международных авиакомпаний. Развитие Vietjet связано с развитием и интеграцией авиационной промышленности Вьетнама посредством крупномасштабных соглашений о международном сотрудничестве и новых трансконтинентальных маршрутов.