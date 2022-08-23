Компания Wemade проводит ивенты в честь первой годовщины глобального запуска MIR4

Шедевральная массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра MIR4 компании Wemade проведет ряд ивентов в честь первой годовщины своего глобального запуска.

Событие «Благословение божественного дракона» продлится один месяц начиная с сегодняшнего дня (23-го числа), и всем пользователям, у которых не получилось комбинировать такие предметы, как материалы дракона, камни духа и тома навыков, будет предоставлена возможность повторить попытку.

Участники ивента посещения смогут получить до двух билетов. Пользователи могут выбрать один самый ценный из предметов, которые они не смогли комбинировать, и повторить попытку.

Охотничий ивент будет проводиться в течение двух недель. Пользователи могут охотиться на монстров и собирать предметы для обмена «Камни Чинтамани», которые можно обменять на «Золотой сундук» через неигровых персонажей, имеющихся в каждом регионе.

При приобретении «Золотого сундука» они получат материалы для эпического дракона, эпическое снаряжение, различные билеты на призыв и коробку с сокровищами легендарного духа и магическими камнями.

Начиная с 6 сентября (вторник) пользователи, участвующие в ивенте посещения в течение двух недель, будут ежедневно получать «Коробку поддержки быстрого роста», которая может использоваться для более быстрого повышения уровня.

В официальном сообществе MIR4 будет доступно множество ивентов. Ивент «Мастер кастомизации» позволит участникам создавать любые изображения с помощью внутриигровой функции кастомизации. Будет проведен конкурс на 4 лучших изображения, но вознаграждения будут вручены всем пользователям, принявшим участие в голосовании.

На ивенте-сюрпризе будут предлагаться щедрые вознаграждения в соответствии с совокупным числом участников. Участники должны просто сделать снимок экрана объявления о первой годовщине, который будет отображаться в произвольном порядке в течение 3 дней.

MIR4 теперь имеет шесть новых серверов, доступ к которым получают только NFT-персонажи. Эти новые серверы создадут более приятную игровую среду для пользователей и повысят ценность NFT-персонажей.