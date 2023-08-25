Компания XCMG Machinery расширяет полный цикл разработки полезных ископаемых

Компания XCMG Machinery возглавила новую революцию в области разработки горнодобывающей техники за счет выпуска новейшего оборудования и передовых технологий выполнения работ. 23 июля с космодрома Тайюань был успешно запущен на орбиту первый китайский спутник CUMT Nanhu, разработанный совместно компанией XCMG, Китайским горно-технологическим университетом и компанией Skysight.

Спутник X-Band с поддержкой синхронизации по Солнцу представляет собой группировку орбитальных многофункциональных спутников с возможностью дистанционной передачи данных, оснащенные оборудованием для выполнения РСА (радиолокационное синтезирование апертуры), оптическим и тепловизионным инфракрасным оборудованием и обладающие превосходными техническими характеристиками и длительным сроком службы. Этот спутник будет применяться в таких областях как разведка и разработка месторождений, развитие горнодобывающей промышленности, интеллектуальная эксплуатация шахт, раннее предупреждение геологических катастроф, планирование безопасных горных работ, управление уклонами горных площадок, комплексная утилизация заброшенных карьеров и экологичное восстановление шахт.

XCMG Has Participated in the Full Design and Development Process of the China’s First Mining Satellite CUMT Nanhu, and Will Be One of Its Future Users.

Компания XCMG приняла участие в полномасштабном процессе проектирования и разработки первого китайского спутника CUMT Nanhu и станет одним из ее будущих пользователей. Этот спутник обеспечит возможность унифицированного планирования персонала, транспортных средств и объектов для обеспечения интегрированного оперативного управления, визуализации командных платформ и интеллектуального развертывания, что позволит повысить уровень защиты, сократить эксплуатационные расходы и снизить объем данных, которые необходимо вводить вручную. Он будет играть ключевую роль в создании безопасных, интеллектуальных, экологичных шахт.

«Горнодобывающая техника производства компании XCMG ориентирована на применение информационных технологий, включая Интернет транспортных средств, Интернет вещей, облачные вычисления и обработку больших данных. Наша компания органично объединяет в себе все операционные звенья – НИОКР и технологические процессы, производство и сборку, монтаж и разработку сценариев применения, маркетинг, продажи и различные услуги – что обеспечивает нам возможность реализации управления полным циклом и создания прочной основы для цифровой инфраструктуры, которая является катализатором цифровой трансформации традиционных отраслей обрабатывающей промышленности», – отметил Ян Дуншэн (Yang Dongsheng), генеральный директор и председатель правления XCMG.

В то время как на другом конце Земли дуэт из супергигантов производства XCMG – 400-тонного электрического гидравлического экскаватора XE4000E и 260-тонного двухмостового карьерного самосвала XDE260 – круглосуточно работает на открытом руднике в Эквадоре, легко и изящно справляясь с большими нагрузками, высокой степенью запыленности и интенсивности работ.

В июле 15 единиц экскаваторов производства XCMG, включая XE490DK, 370CA и XE215C, отправились работать на один из золотых рудников компании Phu Bia Mining в Лаосе, объем доказанных запасов которых составляет 1 млн. унций золота и 5 млн. унций серебра.