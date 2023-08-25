Компания XCMG Machinery расширяет полный цикл разработки полезных ископаемых

Компания XCMG Machinery возглавила новую революцию в области разработки горнодобывающей техники за счет выпуска новейшего оборудования и передовых технологий выполнения работ. 23 июля с космодрома Тайюань был успешно запущен на орбиту первый китайский спутник CUMT Nanhu, разработанный совместно компанией XCMG, Китайским горно-технологическим университетом и компанией Skysight.
Спутник X-Band с поддержкой синхронизации по Солнцу представляет собой группировку орбитальных многофункциональных спутников с возможностью дистанционной передачи данных, оснащенные оборудованием для выполнения РСА (радиолокационное синтезирование апертуры), оптическим и тепловизионным инфракрасным оборудованием и обладающие превосходными техническими характеристиками и длительным сроком службы. Этот спутник будет применяться в таких областях как разведка и разработка месторождений, развитие горнодобывающей промышленности, интеллектуальная эксплуатация шахт, раннее предупреждение геологических катастроф, планирование безопасных горных работ, управление уклонами горных площадок, комплексная утилизация заброшенных карьеров и экологичное восстановление шахт.
Компания XCMG приняла участие в полномасштабном процессе проектирования и разработки первого китайского спутника CUMT Nanhu и станет одним из ее будущих пользователей. Этот спутник обеспечит возможность унифицированного планирования персонала, транспортных средств и объектов для обеспечения интегрированного оперативного управления, визуализации командных платформ и интеллектуального развертывания, что позволит повысить уровень защиты, сократить эксплуатационные расходы и снизить объем данных, которые необходимо вводить вручную. Он будет играть ключевую роль в создании безопасных, интеллектуальных, экологичных шахт.
«Горнодобывающая техника производства компании XCMG ориентирована на применение информационных технологий, включая Интернет транспортных средств, Интернет вещей, облачные вычисления и обработку больших данных. Наша компания органично объединяет в себе все операционные звенья – НИОКР и технологические процессы, производство и сборку, монтаж и разработку сценариев применения, маркетинг, продажи и различные услуги – что обеспечивает нам возможность реализации управления полным циклом и создания прочной основы для цифровой инфраструктуры, которая является катализатором цифровой трансформации традиционных отраслей обрабатывающей промышленности», – отметил Ян Дуншэн (Yang Dongsheng), генеральный директор и председатель правления XCMG.
В то время как на другом конце Земли дуэт из супергигантов производства XCMG – 400-тонного электрического гидравлического экскаватора XE4000E и 260-тонного двухмостового карьерного самосвала XDE260 – круглосуточно работает на открытом руднике в Эквадоре, легко и изящно справляясь с большими нагрузками, высокой степенью запыленности и интенсивности работ.
В июле 15 единиц экскаваторов производства XCMG, включая XE490DK, 370CA и XE215C, отправились работать на один из золотых рудников компании Phu Bia Mining в Лаосе, объем доказанных запасов которых составляет 1 млн. унций золота и 5 млн. унций серебра.