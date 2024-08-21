Компания Yaber выпустила проектор, вдохновленный творчеством Кита Харинга

Технологии
21 августа 2024

Компания Yaber, пионер в области развлекательных проекторов, выпустила первый в мире проектор, вдохновленный творчеством Кита Харинга (Keith Haring),  T2/T2 Plus, представляющий собой сочетание яркой поп-культуры и высокотехнологичных инноваций. Этот специальный проектор серии T2 с культовыми мотивами Харинга и классической цветовой гаммой из красного, белого и черного цветов наделяет повседневные развлечения художественной атмосферой.

Yaber Introducing the World’s First Keith Haring-Inspired Projector, T2 series

«Впервые художественное наследие Харинга было перенесено в мир проекторов, — сказал Маршалл (Marshall), генеральный директор Yaber. — «Наша цель — сделать высококачественные развлечения и культовое искусство доступными для всех, объединив все самое лучшее в одном исключительном предложении».

«Партнерство с Yaber, чтобы впервые перенести искусство Кита Харинга на проектор, — это прекрасный способ расширить его наследие, — сказал Дэвид Старк (David Stark), основатель и генеральный директор Artestar, глобального агентства по лицензированию и консалтингу брендов, представляющего студию Кита Харинга. — Этот продукт позволяет новой аудитории познакомиться с его искусством, привнося осознание в его работу и добавляя особую яркость в повседневные впечатления от просмотра».  

Компания Yaber, основанная в 2018 году, является новатором в области развлекательных проекторов, который доставил более двух миллионов устройств любителям развлечений в более чем 120 странах и регионах по всему миру. Примечательно, что компания Yaber удостоена престижных наград, включая Red Dot Award, Yanko Design Award и CES Innovation Award 2024.

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